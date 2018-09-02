Жители Затулинки пожаловались на неприятный запах
Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на неприятный запах в Затулинском жилмассиве — из-за запаха люди не могут выйти из дома.
«Это уже хроническая проблема, в течение всего лета, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Мария Копалкина. — Как будто что-то жгут, но не пластик. Биологического происхождения жгут».
По словам Марии, в эти выходные запах усилился настолько, что жители жилмассива по возможности стараются не выходить из дома.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города Новосибирска с вопросом об источнике непонятного запаха и о том, будут ли предприняты меры для устранения запаха.
Напомним, недавно жители левого берега задыхались и не могли выйти из дома из-за горящей свалки на полигоне «Левобережный». У некоторых из-за дыма ухудшилось самочувствие, но люди не верят, что ситуация изменится, — по словам местных жителей, свалка горит стабильно раз в три месяца и убирать её подальше от жилых районов не собираются.
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Алёна Истомина
Фото Анны Золотовой