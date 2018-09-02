Жители Затулинки пожаловались на неприятный запах

Местные жители жалуются на неприятный запах 
Местные жители жалуются на неприятный запах 

Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на неприятный запах в Затулинском жилмассиве — из-за запаха люди не могут выйти из дома. 


«Это уже хроническая проблема, в течение всего лета, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Мария Копалкина. — Как будто что-то жгут, но не пластик. Биологического происхождения жгут». 


По словам Марии, в эти выходные запах усилился настолько, что жители жилмассива по возможности стараются не выходить из дома. 


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города Новосибирска с вопросом об источнике непонятного запаха и о том, будут ли предприняты меры для устранения запаха. 


Напомним, недавно жители левого берега задыхались и не могли выйти из дома из-за горящей свалки на полигоне «Левобережный». У некоторых из-за дыма ухудшилось самочувствие, но люди не верят, что ситуация изменится, — по словам местных жителей, свалка горит стабильно раз в три месяца и убирать её подальше от жилых районов не собираются.

Прочтений: 4534
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено