Сотни жителей Краснообска вышли на митинг против политики местной администрации

На митинг пришло около 400 жителей 
На митинг пришло около 400 жителей 

1 сентября в посёлке Краснообск прошёл митинг «Против разрушительной политики краснообских властей» — по словам организаторов, на митинг пришло около четырехсот жителей посёлка. 


«Пришло полная площадь народа, с зонтиками, детьми, — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов митинга, Валерий Котельников. — Население возмущено точечной застройкой, распродажей земель, преднамеренным банкротством ЖКХ. Население возмущено, что наши запросы в прокуратуру по всем вопросам имеют один результат: "Всё в рамках закона". Это дискредитует власть в глазах людей. Администрации посёлка чувствует полную свою безнаказанность и опустилась уже до кражи качелей депутатом, которая прогремела на всю страну». 


Сотни жителей Краснообска вышли на митинг против политики местной администрации


По словам Котельникова, последней точкой для жителей Краснообска стала ситуация с качелями на детской площадке: депутат Краснообска спилил качели у детского садика и поставил в своём дачном посёлке.


Ранее жители посёлка Краснообск жаловались на снос знаменитых остановок с мозаикой — вместо них поставили торговые павильоны. В администрации посёлка Краснообск корреспонденту НГС пояснили, что остановки находятся также в аварийном состоянии и никакой культурной ценности не представляют.


Сотни жителей Краснообска вышли на митинг против политики местной администрации


«Идёт большой раздел земель, за 27 лет не построено ни одной школы, только один детский сад, при этом три детских сада мы потеряли, — объясняет Котельников. — Посёлок живёт ради бизнеса администрации». 


Сотни жителей Краснообска вышли на митинг против политики местной администрации


В начале года другой стихийный митинг прошёл в Колывани — почти тысяча жителей Колывани вышла на дорогу у районной администрации на улице Ленина после гибели двух детей в яме, которую раскопали сотрудники коммунальных служб.

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