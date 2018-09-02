Сотни жителей Краснообска вышли на митинг против политики местной администрации
1 сентября в посёлке Краснообск прошёл митинг «Против разрушительной политики краснообских властей» — по словам организаторов, на митинг пришло около четырехсот жителей посёлка.
«Пришло полная площадь народа, с зонтиками, детьми, — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов митинга, Валерий Котельников. — Население возмущено точечной застройкой, распродажей земель, преднамеренным банкротством ЖКХ. Население возмущено, что наши запросы в прокуратуру по всем вопросам имеют один результат: "Всё в рамках закона". Это дискредитует власть в глазах людей. Администрации посёлка чувствует полную свою безнаказанность и опустилась уже до кражи качелей депутатом, которая прогремела на всю страну».
По словам Котельникова, последней точкой для жителей Краснообска стала ситуация с качелями на детской площадке: депутат Краснообска спилил качели у детского садика и поставил в своём дачном посёлке.
Ранее жители посёлка Краснообск жаловались на снос знаменитых остановок с мозаикой — вместо них поставили торговые павильоны. В администрации посёлка Краснообск корреспонденту НГС пояснили, что остановки находятся также в аварийном состоянии и никакой культурной ценности не представляют.
«Идёт большой раздел земель, за 27 лет не построено ни одной школы, только один детский сад, при этом три детских сада мы потеряли, — объясняет Котельников. — Посёлок живёт ради бизнеса администрации».
В начале года другой стихийный митинг прошёл в Колывани — почти тысяча жителей Колывани вышла на дорогу у районной администрации на улице Ленина после гибели двух детей в яме, которую раскопали сотрудники коммунальных служб.
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Алёна Истомина
Фото Александра Тагина (1, 3, 4), Валерия Котельникова (2)