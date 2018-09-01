В торговом центре на «Березовой роще» упал потолок

В ТЦ обрушились гипсокартон и грильяты
В ТЦ обрушились гипсокартон и грильяты

Вечером, 1 сентября, в торговом центре «Холидей Family» отвалилась часть потолка.


Инцидент произошёл в 16:54 в связи с ремонтов у одного из арендаторов, пояснили в ТЦ.


«Произошло обрушение потолка: потолочного покрытия гипсокартонового и грильят (это пластмассовые решётки)», - рассказала корреспонденту НГС управляющая торговым центром Светлана Лысенко.


Сейчас -1 и 2 этажи работают, а на первом идёт уборка


В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что пострадавших в ТЦ Холидей Family нет.

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