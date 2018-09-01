В торговом центре на «Березовой роще» упал потолок
Вечером, 1 сентября, в торговом центре «Холидей Family» отвалилась часть потолка.
Инцидент произошёл в 16:54 в связи с ремонтов у одного из арендаторов, пояснили в ТЦ.
«Произошло обрушение потолка: потолочного покрытия гипсокартонового и грильят (это пластмассовые решётки)», - рассказала корреспонденту НГС управляющая торговым центром Светлана Лысенко.
Сейчас -1 и 2 этажи работают, а на первом идёт уборка
В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили, что пострадавших в ТЦ Холидей Family нет.
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Елена Громкова
Фото читательницы НГС