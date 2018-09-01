Возле кадетского корпуса открыли памятник двум тысячам погибших бойцов

Памятник открыли сразу после торжественной линейки, посвящённой 1 сентября 
Памятник открыли сразу после торжественной линейки, посвящённой 1 сентября 

Сегодня, 1 сентября, в Новосибирске рядом с Сибирским кадетским корпусом открыли памятник бойцам 29-ой отдельной Новосибирской лыжной бригады.


Эта бригада известна своим сражением под Севском в марте 1943 года.


«В ходе открытия городу Новосибирску была передана капсула с землёй с мест боевых действий, происходивших в городе Севске Брянской области в 1943 году. Капсула заложена у подножия нового новосибирского памятника», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО. В церемонии принял участие врио губернатора НСО Андрей Травников.


29-я Новосибирская отдельная лыжная бригада была сформирована в Барабинске Новосибирской области в конце 1942 года из жителей Новосибирской области, призывников Красноярского и Алтайского краёв, Башкирии и Омской области.


«В середине 1943 года лыжники были переброшены по железной дороге на станции Ефремово и бригада была включена в состав 2-го казачьего корпуса генерала Крюкова как часть усиления. Согласно плану операции, 29-я отдельная лыжная бригада наступала на левом фланге конно-лыжной группы. Совершила вместе с казаками 500-километровый марш, освобождая от врага населённые пункты Курской и Брянской областей РСФСР, Сумской области УССР. Эта стремительная операция казаков и лыжников вошла в историю Великой Отечественной войны как "Севский рейд"», — поясняют в пресс-службе.


В марте 1943 года бригада вела тяжёлые оборонительные бои с немецкими и венгерскими частями в Хомутовском районе Курской области, где лыжники-новосибирцы проявили исключительное мужество и героизм. 


В ходе наступательной и оборонительной операций 29-я Новосибирская отдельная лыжная бригада потеряла почти весь личный состав (из 2568 человек в живых остались 300). 


7 мая 1943 года бригада была расформирована после боёв и из-за малочисленности направлена на укомплектование 524-го Стрелкового полка 112-й Стрелковой дивизии. 


Недавно стало известно о ещё одном новом памятнике — мэрия Новосибирска разрешила Новосибирской епархии Русской православной церкви установить памятник князю Владимиру Крестителю. Его установят в первых числах сентября

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