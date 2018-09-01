Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП

Авария случилась возле дома по адресу Блюхера, 1
Авария случилась возле дома по адресу Блюхера, 1

Сегодня, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус № 4.


«Водитель легковой совершил столкновение с троллейбусом и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс». 


ДТП случилось в 14:20 рядом с домом по адресу Блюхера,1.


Через несколько часов на площади Маркса случилось ещё одно ДТП с троллейбусом № 4. На этот раз возле дома Покрышкина, 1.


«Hyundai не уступил троллейбусу, который двигался от остановки в своей полосе, пострадавших нет», — уточнили аваркомы.


Второе ДТП с троллейбусом на Маркса случилось в 16:30
Второе ДТП с троллейбусом на Маркса случилось в 16:30


А утром в аварию в Ленинском районе попал трамвай.


«Трамвай двигался по Троллейной в сторону площади Труда, "Тойота" по Титова со Станиславского не уступает дорогу, совершает столкновение с трамваем. Водитель "Тойоты" вину признал. Пострадавших нет», — передают в «Альянсе».


Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП


Прочтений: 1590
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено