Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП

Авария случилась возле дома по адресу Блюхера, 1

Сегодня, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус № 4 .





«Водитель легковой совершил столкновение с троллейбусом и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».





ДТП случилось в 14:20 рядом с домом по адресу Блюхера,1.





Через несколько часов на площади Маркса случилось ещё одно ДТП с троллейбусом № 4 . На этот раз возле дома Покрышкина, 1.





«Hyundai не уступил троллейбусу, который двигался от остановки в своей полосе, пострадавших нет», — уточнили аваркомы.





Второе ДТП с троллейбусом на Маркса случилось в 16:30





А утром в аварию в Ленинском районе попал трамвай.





«Трамвай двигался по Троллейной в сторону площади Труда, "Тойота" по Титова со Станиславского не уступает дорогу, совершает столкновение с трамваем. Водитель "Тойоты" вину признал. Пострадавших нет», — передают в «Альянсе».









