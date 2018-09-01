Фото: мэр Новосибирска отвёл свою внучку в первый класс

Анатолий Локоть с внучкой Аней

Сегодня, 1 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводил свою внучку Аню в первый класс.





Девочка будет учиться в школе № 85 «Журавушка». Она дочка Марии Локоть — известного в городе дизайнера одежды.





Сегодня мэр также лично поздравил учеников школы № 85 . Другие фотографии с торжественной линейки из «Журавушки» можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже. НГС сегодня следит за тем, как школьники Новосибирска отмечают 1 сентября.





Также внучка Анатолия Локтя звонила колокольчиком на торжественной линейке













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