Фото: мэр Новосибирска отвёл свою внучку в первый класс
Сегодня, 1 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводил свою внучку Аню в первый класс.
Девочка будет учиться в школе
Сегодня мэр также лично поздравил учеников школы
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой