Фото: мэр Новосибирска отвёл свою внучку в первый класс

Анатолий Локоть с внучкой Аней
Анатолий Локоть с внучкой Аней

Сегодня, 1 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проводил свою внучку Аню в первый класс.


Девочка будет учиться в школе № 85 «Журавушка». Она дочка Марии Локоть — известного в городе дизайнера одежды.


Сегодня мэр также лично поздравил учеников школы № 85. Другие фотографии с торжественной линейки из «Журавушки» можно посмотреть в нашем онлайн-репортаже. НГС сегодня следит за тем, как школьники Новосибирска отмечают 1 сентября. 


Также внучка Анатолия Локтя звонила колокольчиком на торжественной линейке
Также внучка Анатолия Локтя звонила колокольчиком на торжественной линейке




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