В России отменили роуминг: операторы перестали менять стоимость входящих звонков в поездках

Последним роуминг отменил «МегаФон»
Последним роуминг отменил «МегаФон»

В России перестал действовать роуминг — сотовые операторы рассказали НГС, на каких условиях теперь будут разговаривать абоненты в поездках.


«20 августа "Билайн" первым отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России в сети "Билайн". Ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами региона оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту. На старших пакетных тарифах входящие звонки были бесплатными. Теперь все входящие звонки за пределами региона подключения бесплатны для абонентов-физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. Это условие распространяется на все регионы России, где действует сеть "Билайн".


Те изменения, которые произошли в августе, коснулись только входящих звонков. Интернет, SMS и исходящие звонки тарифицируются как дома на всех тарифах начиная с апреля», 


— сообщила представитель компании «Билайн» по внешним коммуникациям в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.


В МТС сообщили, что компания также провела все необходимые подготовительные работы и уже с 30 августа все входящие вызовы в поездках по стране стали бесплатными для абонентов всех популярных тарифных планов, а в течение сентября станут такими и для оставшихся тарифных планов. Услуга мобильного интернета по-прежнему будет действовать по всей стране без доплат.


«Tele2 завершила работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа. 


Компания реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона. До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке "Мой Tele2" внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска, в апреле 2018 года. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями», — сообщили представители сотового оператора.


В «МегаФоне» сообщили, что для большинства тарифов новые условия внутрисетевого роуминга вступят в силу с 1 сентября, для оставшейся части абонентов — в середине месяца.


«Однако здесь необходимо сделать уточнение, что для многих тарифных планов "МегаФона" с абонентской платой де-факто роуминг уже давно был отменен — в рамках пакета и звонить, и выходить в интернет при поездках по России можно уже несколько лет без каких-либо дополнительных условий. Указанные нововведения преимущественно касаются тарифов без абонентской платы, где пользователь отдельно оплачивает каждую минуту вызова», — рассказал менеджер по бизнес и корпоративным коммуникациям Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Михаил Ивонин.


Он также отметил, что новые тарифы на внутрисетевой роуминг будут действовать во всех регионах России, кроме Республики Крым и Севастополя, где у «МегаФона» нет собственной сети.


«Если абонент "МегаФона" переместится из Новосибирска в Екатеринбург, совершать звонки на номера Екатеринбурга он будет по такому же тарифу, по которому звонил у себя в Новосибирске, — то есть либо расходовать свой пакет минут, либо звонить примерно по 2 рубля за минуту (если у него тариф без абонентской платы).


А вот звонки обратно в Новосибирск, наоборот, на время пребывания в другом регионе для абонента будут тарифицироваться как междугородние. 


Если же на тарифе абонента звонки по межгороду уже включены в его пакет минут, он вообще не будет нести никаких дополнительных затрат», — уточнил Ивонин.

Прочтений: 1380
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено