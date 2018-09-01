В России отменили роуминг: операторы перестали менять стоимость входящих звонков в поездках

Последним роуминг отменил «МегаФон»

В России перестал действовать роуминг — сотовые операторы рассказали НГС, на каких условиях теперь будут разговаривать абоненты в поездках.







«20 августа "Билайн" первым отменил плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России в сети "Билайн". Ранее входящие междугородние звонки при нахождении за пределами региона оплачивались абонентом в размере 5 рублей за минуту. На старших пакетных тарифах входящие звонки были бесплатными. Теперь все входящие звонки за пределами региона подключения бесплатны для абонентов-физических лиц в сети "Билайн" вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов. Это условие распространяется на все регионы России, где действует сеть "Билайн".





Те изменения, которые произошли в августе, коснулись только входящих звонков. Интернет, SMS и исходящие звонки тарифицируются как дома на всех тарифах начиная с апреля»,





— сообщила представитель компании «Билайн» по внешним коммуникациям в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова.







В МТС сообщили, что компания также провела все необходимые подготовительные работы и уже с 30 августа все входящие вызовы в поездках по стране стали бесплатными для абонентов всех популярных тарифных планов, а в течение сентября станут такими и для оставшихся тарифных планов. Услуга мобильного интернета по-прежнему будет действовать по всей стране без доплат.





«Tele2 завершила работу по отмене внутрисетевого роуминга, опережая установленный ФАС срок 31 августа.





Компания реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона. До перехода к заключительной фазе мероприятий Tele2 уже успела отменить внутрисетевой роуминг на большинстве тарифных планов. На действующей линейке "Мой Tele2" внутрисетевой роуминг был отменен с момента запуска, в апреле 2018 года. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями», — сообщили представители сотового оператора.





В «МегаФоне» сообщили, что для большинства тарифов новые условия внутрисетевого роуминга вступят в силу с 1 сентября, для оставшейся части абонентов — в середине месяца.







«Однако здесь необходимо сделать уточнение, что для многих тарифных планов "МегаФона" с абонентской платой де-факто роуминг уже давно был отменен — в рамках пакета и звонить, и выходить в интернет при поездках по России можно уже несколько лет без каких-либо дополнительных условий. Указанные нововведения преимущественно касаются тарифов без абонентской платы, где пользователь отдельно оплачивает каждую минуту вызова», — рассказал менеджер по бизнес и корпоративным коммуникациям Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Михаил Ивонин.





Он также отметил, что новые тарифы на внутрисетевой роуминг будут действовать во всех регионах России, кроме Республики Крым и Севастополя, где у «МегаФона» нет собственной сети.





«Если абонент "МегаФона" переместится из Новосибирска в Екатеринбург, совершать звонки на номера Екатеринбурга он будет по такому же тарифу, по которому звонил у себя в Новосибирске, — то есть либо расходовать свой пакет минут, либо звонить примерно по 2 рубля за минуту (если у него тариф без абонентской платы).





А вот звонки обратно в Новосибирск, наоборот, на время пребывания в другом регионе для абонента будут тарифицироваться как междугородние.





Если же на тарифе абонента звонки по межгороду уже включены в его пакет минут, он вообще не будет нести никаких дополнительных затрат», — уточнил Ивонин.