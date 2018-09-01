Новосибирской школе решили присвоить имя Доктора Лизы
Новой новосибирской школе
Женщина погибла в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи. Елизавета Глинка была гражданским активистом и главой фонда «Справедливая помощь». Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии (Сирия).
«Сейчас у нас есть традиция — давать школам названия. И мы хотели назвать эту школу в честь доктора, которая всю жизнь помогала людям, в особенности детям. Её звали Лиза Глинка. Она и погибла, оказывая помощь, во время гуманитарного рейса в Сирию.
Хочу вам с радостью сообщить, что на сегодняшний день получено согласие мужа Лизы Глинки на присвоение школе её имени.
Теперь это школа имени доктора Глинки. Доктора Лизы», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на торжественной линейке в школе
Сегодня НГС следит за происходящим на линейках в новосибирских школах — присоединяйтесь к нашему онлайн-репортажу.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова