Новосибирской школе решили присвоить имя Доктора Лизы

На открытии новой школы стало известно, что её назовут в честь Доктора Лизы
На открытии новой школы стало известно, что её назовут в честь Доктора Лизы

Новой новосибирской школе № 214 на Первомайской решили присвоить имя погибшей Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.


Женщина погибла в декабре 2016 года во время авиакатастрофы Ту-154, когда самолёт упал после вылета из Сочи. Елизавета Глинка была гражданским активистом и главой фонда «Справедливая помощь». Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии (Сирия). 


«Сейчас у нас есть традиция — давать школам названия. И мы хотели назвать эту школу в честь доктора, которая всю жизнь помогала людям, в особенности детям. Её звали Лиза Глинка. Она и погибла, оказывая помощь, во время гуманитарного рейса в Сирию.


Хочу вам с радостью сообщить, что на сегодняшний день получено согласие мужа Лизы Глинки на присвоение школе её имени. 


Теперь это школа имени доктора Глинки. Доктора Лизы», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на торжественной линейке в школе № 214.


Новая школа появилась в микрорайоне «Весенний»
Новая школа появилась в микрорайоне «Весенний»


Сегодня НГС следит за происходящим на линейках в новосибирских школах — присоединяйтесь к нашему онлайн-репортажу.

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