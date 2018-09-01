Над Новосибирском пройдут два малоизученных метеорных потока

Второй метеорный поток начнётся 5 сентября 
Второй метеорный поток начнётся 5 сентября 

Сегодня, 1 сентября, над Новосибирском прошёл максимум метеорного потока Альфа-Ауригиды — но наблюдать его можно будет ещё неделю.


«Альфа-Ауригиды является более активным метеорным потоком, так как он давал много раз всплески до 40 метеоров в час. А в 2007 году наблюдалось более 100 метеоров! Радиант потока расположен достаточно высоко над горизонтом в созвездии Возничего около звезды альфы под названием Капелла. Активность потока с 25 августа по 8 сентября», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


В максимуме у этого потока ожидалось 7 метеоров в час.


Следующий метеорный поток Дельта-Ауригиды начнётся 5 сентября.


«Максимум их приходится на 9 сентября, можно будет увидеть 6 метеоров в час. Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов (биноклей и телескопов)», — добавила Виктория Дамм.


Виктория Дамм отметила, что оба потока малоизученные.


В середине августа жительница Бердска, фотограф Ольга Сивякова опубликовала снимки другого метеорного потока — Персеид.

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