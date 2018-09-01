Над Новосибирском пройдут два малоизученных метеорных потока
Сегодня, 1 сентября, над Новосибирском прошёл максимум метеорного потока Альфа-Ауригиды — но наблюдать его можно будет ещё неделю.
«Альфа-Ауригиды является более активным метеорным потоком, так как он давал много раз всплески до 40 метеоров в час. А в 2007 году наблюдалось более 100 метеоров! Радиант потока расположен достаточно высоко над горизонтом в созвездии Возничего около звезды альфы под названием Капелла. Активность потока с 25 августа по 8 сентября», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.
В максимуме у этого потока ожидалось 7 метеоров в час.
Следующий метеорный поток Дельта-Ауригиды начнётся 5 сентября.
«Максимум их приходится на 9 сентября, можно будет увидеть 6 метеоров в час. Для того чтобы увидеть метеор, лучше выбрать местность, где нет городской засветки и горизонт не загораживают высотки. Метеорные потоки наблюдают без оптических приборов (биноклей и телескопов)», — добавила Виктория Дамм.
Виктория Дамм отметила, что оба потока малоизученные.
В середине августа жительница Бердска, фотограф Ольга Сивякова опубликовала снимки другого метеорного потока — Персеид.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова