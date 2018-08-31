Новосибирцев позвали на раскопки старинной церкви на месте строительства нового моста

Раскопки начнутся в сентябре

Археологи СО РАН и Новосибирская митрополия Русской православной церкви ищут добровольцев, которые будут помогать в раскопке одной из первых церквей Новосибирска, остатки которой сейчас находятся в месте строительства четвертого моста через Обь.







«В зону разрушения при строительстве четвертого моста через Обь попадают: каменный фундамент Никольской церкви 1881 года постройки, церковный погост, культурный слой, содержащий следы первопоселенцев», — описываются объемы работ на сайте Новосибирской митрополии.







Археологи и добровольцы начнут работы в сентябре в охранной зоне на левом берегу Оби в Новосибирске. Присоединиться к раскопкам может каждый новосибирец — всем желающим перед началом работ расскажут о методике раскопок.







Как уточнили в Новосибирской митрополии, присоединиться к раскопкам можно в качестве временного помощника, добровольца выходного дня и рабочего раскопа.







Временный помощник должен будет в течение недели привозить чай в термосах, организовывать перекусы работающим на раскопе и выполнять разовые поручения. Доброволец выходного дня будет помогать на раскопках в выходные, а рабочий раскопа — работать по будням 8 часов в день.







Чтобы попасть на раскопки, нужно связаться с преподавателем НГПУ Надеждой Свиридовой.





В августе прошлого года новосибирские археологи обнаружили древнее поселение — раскопки шли на территории строящегося микрорайона «Европейский берег».