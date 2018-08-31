Участников новосибирского литературного фестиваля заподозрили в экстремизме

Представитель издательства писал объяснительную прямо на книжной ярмарке

Издательство «Чёрная сотня» заподозрили в экстремизме на литературном фестивале «Новая книга». По словам представителей издательства, один из прохожих усмотрел в их книгах экстремизм и вызвал полицию.







«Какой-то очень бдительный, но не особо эрудированный человек вызвал полицию, потому что его смутило название одной из наших книжек: "Записки террориста (в хорошем смысле слова)". Там на обложке нарисован человек, сидящий за компьютером, и висит флаг ДНР. Человека очень смутило слово "террорист", а вторую часть названия он прочитать не смог, вызвал полицию. Полиция пришла, сказала, что кипиш поднялся на самом верху. Мы им объяснили, что у нас не экстремистская литература, она не внесена ни в какие списки, что у нас все полностью разрешено, и это мемуаристика. Они ушли, но вернулись через 20 минут, сказали, что их начинают сверху требовать, начался какой-то кипиш про экстремизм, и нужно написать объяснительную. В итоге мне пришлось оправдываться, писать о том, что моя литература не внесена в списки экстремисткой литературы», — рассказал корреспонденту НГС главный редактор и основатель издания «Чёрная сотня» Дмитрий Бастраков.







На сайте «Чёрной сотни» указано, что книга «Записки террориста (в хорошем смысле слова)» — это мемуары человека, заставшего самое начало донбасской войны. По мнению редакции «Чёрной сотни», это первая реалистичная книга о донбасской войне.







Бастраков также отметил, что объяснительной история не закончилась:







«Сейчас эту объяснительную рассмотрит начальство, возможно, еще вернутся. Там же я написал, что последующее общение (с правоохранительными органами. — М.В.) только по официальной повестке и с адвокатом. Неприятно. Мы существуем пять лет, издаем в основном академическую литературу и современную мемуаристику. На выставке такое в первый раз — ни в Москве, ни в Казахстане, ни в Великом Новгороде, ни в Петербурге такого не было, более того, у нас есть свой магазин, туда никто не приходил», — подытожил Бастраков.







В МВД сказали, что готовы дать комментарий о случившемся только завтра и о происшествии пока ничего не слышали.







Тема экстремизма все чаще мелькает в информационном пространстве: например, в середине августа новосибирца приговорили к двум годам лишения свободы за комментарий «ВКонтакте». НГС позаботился о безопасности читателей и составил тест, который поможет понять, осознаете ли вы опасность репоста смешных картинок в соцсетях.

