Что нас ждёт в сентябре: наследство по-быстрому и штрафы за интернет-запрещёнку

Вместе с завещанием можно создать свой наследственный фонд





Наследства больше не надо ждать полгода, отношения с долёвкой выходят на новый уровень, у России теперь есть омбудсмен, который спасёт от проблем с МФО и страховщиками, а из-за опасных переводов банк без спроса может закрыть счёт. Законы, которые уже обрели силу или начнут действовать со дня на день — в подборке Сети городских порталов.





Социальным пособием можно будет расплатиться за долевку







Если раньше социальная выплата молодым семьям была лишь для готового жилья, то теперь эти деньги можно вкладывать в долевое строительство. Это стало возможно после июльского ужесточения закона о долевке, по которому застройщика обязали заводить счёт эскроу, где деньги дольщиков будут храниться до момента, пока дом не будет сдан.







О долгах по кредиткам будут сообщать чаще







После каждой покупки по кредитке ждите СМС с напоминанием о долге





Если раньше владельцам кредитных карт напоминали о долгах ближе к дате обязательного платежа, то теперь сообщения с суммой долга и доступным лимитом будут приходить после каждой операции по карте. Таковы поправки в закон о потребительском кредите, которые начнут работать с 4 сентября.







Не обязательно, что держателя карты завалят эсэмэсками — уведомления банк может рассылать по электронной почте.





Банки будут тормозить сомнительные переводы







С 26 сентября у банков появится право блокировать счёт без согласия клиента, если финансовая операция покажется оператору мошеннической. После блокировки банк уведомит владельца, а тот должен подтвердить либо попытку хищения, либо перевод — только тогда его счет разблокируют и операцию все-таки выполнят. Под закон попадают онлайн-кошельки, карты и мобильные приложения.







В России появится финансовый омбудсмен







С 3 сентября в России заработает институт финансового омбудсмена, куда граждане смогут обращаться с вопросами о взыскании денег с банков, страховщиков, ломбардов и микрофинансовых организаций на сумму до 500 тысяч рублей.







В досудебном порядке омбудсмен принимает решение. Его исполнение для организаций будет обязательным, в противном случае к делу подключатся приставы. При этом организациям дается право обжаловать действия уполномоченного через суд.







Общаться с омбудсменом можно будет через МФЦ или электронную приемную.







Вводится штраф за доступ к запрещённым сайтам







За выход к запрещённому сайту оштрафуют не пользователя, а поисковик





Представителей поисковых систем и анонимайзеров ждёт штраф за доступ к запрещенным ссылкам. Во-первых, все они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, во-вторых — скрывать доменное имя и информацию о странице, которая в этом реестре содержится.





В случае, если поисковик выдаст данные на запретный сайт или его копии, его ждёт штраф до 700 тысяч рублей. Кошелька обычных пользователей это нововведение не коснется.







Россияне смогут не ждать наследства по полгода







С 1 сентября у россиян появилась возможность создавать наследственные фонды — с их помощью наследники смогут распоряжаться имуществом усопших родных, не дожидаясь права на вступление, которое появляется только через полгода. Ещё при жизни владелец учреждает некоммерческий фонд, а в уставе фонда прописывает, какое имущество входит в этот фонд и кто им распоряжается — это могут быть как физические лица, так и организации.

