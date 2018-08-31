Несите кабачки: питомцев зоопарка попросили угостить лишним урожаем

Рады овощам не только травоядные животные, но и хищники
Рады овощам не только травоядные животные, но и хищники

Сегодня, 31 августа, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило стартовала ежегодная акция «Добрый урожай», которая проводится с 2012 года. Жителей города попросили принести свежие излишки урожая — овощи и фрукты этого года.


«Часто пользуются спросом тыквы, огурцы, кабачки — это самые ходовые овощи. Ещё везут яблоки и ранетки», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском зоопарке о любимых овощах животных.


Кроме того, в зоопарке отметили, что новосибирцы не стали дожидаться начала акции и начали приносить созревший урожай уже с середины лета.


Подарить животным зоопарка свежие овощи и фрукты можно будет до конца сентября. В прошлом году жители города только за первые 10 дней акции собрали для животных больше двух тонн овощей, а два года назад за всё время акции жители со всей области принесли в зоопарк рекордные 20 тонн продуктов

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