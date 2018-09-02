Тысячи недовольных новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы (ВИДЕО)

На митинг пришло больше тысячи новосибирцев

Днём 2 сентября на площади у ГПНТБ в Новосибирске собрались тысячи новосибирцев — возмущённые пенсионной реформой, они вышли на митинг. Участников протестной акции не устроило решение Владимира Путина, снизившего пенсионный возраст женщинам.







По подсчётам корреспондента НГС, на митинг пришло примерно полторы тысячи человек.





«Нет пенсионному геноциду! Никакая это не реформа, это открытый грабёж среди белого дня. Если государство берётся что-то реформировать, жди подвоха, будет какая-то очередная катастрофа. Хочется вспомнить народную мудрость: не буди лихо, пока оно тихо. Доверие к власти подорвано. Многие люди, которые испытывали какие-то иллюзии, они от них избавились, это положительный эффект. Цинизм в том, что очень обеспеченные люди, которые давно не живут в нашей реальности, принимают узким кругом решения, которые касаются буквально всей страны, и при этом не желают слышать другой точки зрения», — заявил общественник Олег Викторович.







По словам депутата КПРФ Рената Сулейманова, в подготовке митинга участвовало 15 организаций.





«Естественный процесс (что все объединяются). Следующая акция протеста, всероссийская, будет 22 сентября, накануне того, как во втором чтении Дума будет рассматривать законопроект. Здесь (на митинге) люди подписывают обращения против пенсионной реформы, мы уже 30 тысяч подписей новосибирцев собрали», — отметил депутат, добавив, что это обращение организаторы митингов отправят в Госдуму.







Выступление организаторов





Сейчас выступили представители КПРФ, «Яблока» и «Пенсионеры — за достойную жизнь».





Участников протестной акции не устроило решение Владимира Путина, снизившего планируемый пенсионный возраст женщинам







Вы можете посмотреть на митинг глазами нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.





Сибиряки оказались недовольны выступлением президента





На митинге выступили представители разных партий





В этот раз на митинге можно было увидеть и молодёжь, и представителей старшего поколения





Новосибирцы требовали отправить правительство в отставку









Люди уверены, что сейчас повышать пенсионный возраст нельзя





Депутаты 18 июля приняли в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста





Большинство россиян высказалось против законопроекта





Сибиряки возмущены партией «Единая Россия» — почти все депутаты этой партии поддержали закон





Плохая погода не помешала новосибирцем собраться на площади у ГПНТБ





Сибиряки выступают против пенсионной реформы





И ещё несколько фотографий, которые мы специально не будем комментировать — всё и так понятно.





































На этой неделе президент России Владимир Путин решил смягчить пенсионную реформу. Впервые высказавшись о скандальном законопроекте в видеообращении, президент на 3 года снизил пенсионный возраст для женщин (с 63 до 60 лет), сохранил льготы для шахтёров и чернобыльцев, позволил многодетным матерям уходить на пенсию раньше, а также запретил работодателям увольнять людей предпенсионного возраста. НГС спросил новосибирских экспертов о том, как они оценили решение президента, и устроил голосование среди читателей.