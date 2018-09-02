Тысячи недовольных новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы (ВИДЕО)
Днём 2 сентября на площади у ГПНТБ в Новосибирске собрались тысячи новосибирцев — возмущённые пенсионной реформой, они вышли на митинг. Участников протестной акции не устроило решение Владимира Путина, снизившего пенсионный возраст женщинам.
По подсчётам корреспондента НГС, на митинг пришло примерно полторы тысячи человек.
«Нет пенсионному геноциду! Никакая это не реформа, это открытый грабёж среди белого дня. Если государство берётся что-то реформировать, жди подвоха, будет какая-то очередная катастрофа. Хочется вспомнить народную мудрость: не буди лихо, пока оно тихо. Доверие к власти подорвано. Многие люди, которые испытывали какие-то иллюзии, они от них избавились, это положительный эффект. Цинизм в том, что очень обеспеченные люди, которые давно не живут в нашей реальности, принимают узким кругом решения, которые касаются буквально всей страны, и при этом не желают слышать другой точки зрения», — заявил общественник Олег Викторович.
По словам депутата КПРФ Рената Сулейманова, в подготовке митинга участвовало 15 организаций.
«Естественный процесс (что все объединяются). Следующая акция протеста, всероссийская, будет 22 сентября, накануне того, как во втором чтении Дума будет рассматривать законопроект. Здесь (на митинге) люди подписывают обращения против пенсионной реформы, мы уже 30 тысяч подписей новосибирцев собрали», — отметил депутат, добавив, что это обращение организаторы митингов отправят в Госдуму.
Сейчас выступили представители КПРФ, «Яблока» и «Пенсионеры — за достойную жизнь».
Вы можете посмотреть на митинг глазами нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
И ещё несколько фотографий, которые мы специально не будем комментировать — всё и так понятно.
На этой неделе президент России Владимир Путин решил смягчить пенсионную реформу. Впервые высказавшись о скандальном законопроекте в видеообращении, президент на 3 года снизил пенсионный возраст для женщин (с 63 до 60 лет), сохранил льготы для шахтёров и чернобыльцев, позволил многодетным матерям уходить на пенсию раньше, а также запретил работодателям увольнять людей предпенсионного возраста. НГС спросил новосибирских экспертов о том, как они оценили решение президента, и устроил голосование среди читателей.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, Марии Морсиной
Видео Марии Морсиной