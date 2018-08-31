Новосибирцы признались в том, что не любят ездить по Петухова и Гусинобродскому шоссе

39,74% опрошенных новосибирцев признались, что недовольны качеством покрытия на городских дорогах

Большинство новосибирцев, принявших участие в опросе на муниципальном портале, признались, что их не устраивает качество городских дорог.







Опрос «Дороги Новосибирска — 2018: ваша оценка?» проходил с 20 по 31 августа. Всего в нём приняли участие 1580 пользователей сайта, каждый из которых ответил на несколько вопросов о состоянии городских дорог.







Как показали ответы, качеством покрытия на новосибирских дорогах безоговорочно удовлетворены только 6,65% опрошенных. Варианты «Не удовлетворён» и «Скорее не удовлетворён» выбрали 39,74% и 26,52% опрошенных соответственно. 26,77% участников опроса проголосовали за вариант «Скорее удовлетворён».







Большинство опрошенных сошлись во мнении, что аварийно-опасных участков на дорогах Новосибирска столько же, сколько и в среднем по России. Так ответили 47,28% участников опроса. Вторым по популярности оказалось мнение, что аварийная опасность новосибирских дорог ниже среднего уровня по стране (20,63%). Чуть меньше опрошенных (19,87%) считают, что дороги в Новосибирске опаснее, чем по России в целом.







Больше всего трудностей у новосибирцев вызвали вопросы о том, состояние каких выездов из города их устраивает больше или меньше всего. Те, кто всё-таки определился с ответом, чаще всего отмечали, что их удовлетворяют выезды из города в сторону Барнаула по Бердскому шоссе (19,94%) и в сторону Омска по улице Станционной (15%).





Лидером по негативным отзывам оказался выезд из города в сторону Ордынского по Хилокской, Троллейной и Петухова — его состояние не устраивает 22,34% опрошенных горожан.





На втором месте — выезд в сторону Ленинск-Кузнецкого по Гусинобродскому шоссе: эта дорога не нравится 11,77% участников опроса.







Довольных и недовольных дорожной разметкой в Новосибирске оказалось практически поровну. Варианты «Удовлетворён» и «Скорее удовлетворён» выбрали 15,7% и 33,23% опрошенных, а варианты «Не удовлетворён» и «Скорее не удовлетворён» 28,35% и 21,58% соответственно.







Также мэрия спросила горожан, устраивает ли их то, как содержатся дороги зимой. Неудовлетворённых насчиталось 47,09%. Ещё 19,05% выбрали вариант ответа «Скорее не удовлетворён». Вариант «Удовлетворён» набрал 6,46% голосов, а вариант «Скорее удовлетворён» — 26,01%.







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