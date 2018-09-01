KIA анонсировала для России дешёвый мини-«Спортейдж»

KIA будет делать новый компактный кроссовер специально для России, его выпуск наладят на заводе под Санкт-Петербургом.











«Новинка будет представлена в обозримой перспективе», — сообщил агентству «Автостат» директор по продажам KIA Motors Rus Михаил Васильев. По мнению топ-менеджера, кроссовер сможет стать одним из лидеров сегмента компактных паркетников B-SUV.





Предполагается, что этот кроссовер будет создан на основе китайского KIA KX3, который уже продается на местном рынке. Этот автомобиль внешне повторяет многие решения популярного Sportage, только имеет меньшие габариты. Напомним, в Новосибирске марку KIA представляют два дилера — «Мегапарк» и «Сармат».







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