Сибирячка на инвалидном кресле решила открыть школу для русалок

Участницы проекта «Мисс Интеграция» поделились идеями, как сделать лучше жизнь людей на инвалидных колясках. Фото с конкурса 2016 года

Участницы новосибирского конкурса красоты для девушек на инвалидных креслах презентовали проекты, которые сделают жизнь инвалидов лучше. Одна из конкурсанток решила, к примеру, открыть Академию русалок.







Презентация проектов конкурса «Мисс Интеграция» проходила сегодня, 31 августа, в кинотеатре «Победа» — 14 девушек из разных городов рассказали, какие идеи смогут помочь инвалидам.







«Самое главное, почему возник этот этап — потому что у девушек очень яркая жизненная позиция. Они не просто занимаются красотой и ходят по театрам, у них часто есть какие-то проекты. Мы решили в этом году рассказать о проектах — и о тех, которые уже существуют и которые планируется создать», — объяснила корреспонденту НГС организатор конкурса Ольга Стволова.







Участницы показали гостиницу и детский сад, адаптированные к потребностям инвалидов, а также мобильное приложение, где каждый может откликнуться на срочные просьбы людей на инвалидных креслах, а также слабовидящих — например, помочь дойти до другого здания или купить продукты.







«Я придумала Академию русалок — это обучение плаванию в хвосте русалки, у меня проект для детей-инвалидов. Сама я тренер по плаванию, поэтому мне это близко.





Хвост русалки — это хвост из специальной ткани, и к нему крепится моноласта. Надевает ребёнок или девушка хвост русалки — и тем самым тренируются новые группы мышц, которые без хвоста невозможно было бы задействовать. Человек может в воде делать те движения, которые он не смог бы сделать на земле. Это реабилитация», — рассказала о проекте конкурсантка Надежда Фролушина.







Участница конкурса Надежда Фролушина мечтает создать Академию русалок





Она отметила, что в её Академии русалок могут заниматься и здоровые дети, также сибирячка планирует устраивать тематические праздники в своей школе.







Ольга Стволова добавила, что организаторы помогут участницам реализовать задумки — в том числе будут общаться с властями.







Финал «Мисс Интеграции» пройдёт 4 сентября в театре «Глобус». В прошлом году единственная участница из Новосибирска Алёна Мелешина заняла на конкурсе красоты второе место — она поделилась с НГС, что переоценила в жизни из-за травмы, почему не может долго на себя злиться и ставит ли коляска крест на личной жизни.

