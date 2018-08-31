В Новосибирске нашли кладбище с ржавыми машинами
Администрация Октябрьского района Новосибирска с помощью полиции ищет владельцев брошенных автомобилей на улице Зеленодолинской. По информации властей, большинство из брошенных машин — старые грузовики.
На этой неделе администрация Октябрьского района обратилась в полицию с просьбой отыскать хозяев машин, потому что те стоят на муниципальной земле и мешают работе коммунальных служб — в случае аварии на водоводе машины помешают рабочим.
«Кладбище брошенных автомобилей, именно так можно назвать эту стихийную стоянку, мешает не только работе коммунальных служб, но и жителям соседних частных владений. Они уже обращались в суд, и он встал на их сторону, обязав собственника убрать автомобили», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Если владельцы машин не уберут брошенный транспорт через 10 дней и полиции не удастся найти хозяев автомобилей, брошенные грузовики передадут департаменту транспорта.
Зимой этого года брошенные автомобили в центре Новосибирска тоже были помехой для городской техники — машины оставили на парковке на улице Каменской, и они мешали уборке улиц от снега.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска