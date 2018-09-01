Секс, наркотики, корвалол: 13 блогов, на которые стоит подписаться прямо сейчас

Сделать интересный блог можно даже в 91 год





За этими персонажами уже следят тысячи людей, но их блоги не такие раскрученные, как у Саши Спилберг или Юрия Дудя. 90-летняя путешественница и десантник без ног, школьник-кондитер и экстремал, залезший на плечо Христу ради лайка, домашняя свинья и парикмахер, у которого каждый день праздник, — в одну подборку мы собрали 13 блогов, на которые стоит подписаться прямо сейчас.





Путешественница Баба Лена





Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) 20 Май 2017 в 2:46 PDT





Жить красиво и весело можно в любом возрасте, доказывает Баба Лена Ерхова, красноярский инстаграм-блогер. И ей, на секундочку, 91 год! Баба Лена всю жизнь жила и работала для страны, для города и для семьи, а уже на пенсии поняла, что пришло время настоящих приключений. С завидной частотой бабушка постит фото с морских берегов и аквапарков. Она сплавляется по рекам, ездит вторым номером на байке, снимается для глянца и стреляет из пистолета.





Фотограф, меняющий картины классиков





Публикация от Alexandr (@alex_kuzovkov) 4 Авг 2017 в 8:47 PDT





Фотограф не просто делает классные снимки, он адаптирует картины классиков под сибирскую реальность. Так, «Сын человеческий» Магритта у Александра Кузовкова получился не с яблоком, а с редькой.





Тренер, который одной ногой в раю





Публикация от Сега Кутовой 🦁 23 год на земле (@sega_kutove) 25 Авг 2018 в 6:23 PDT





Пять лет назад Сергей потерял в ДТП ногу: его сбил грузовик, у которого отказали тормоза. Принять ситуацию получилось, а вот своё тело — нет. И дело даже не в инвалидности, а в лишних килограммах, которые набрал во время долгого восстановления. Путь к идеальному телу был тяжелым, зато сегодня Сега Кутовой выкладывает фотографии с результатами своего труда в «Инстаграм», сопровождая снимки мотивационными постами. За жизнью архангельского блогера, который, как сам он ловко подметил, «одной ногой в раю», следят почти 500 тысяч подписчиков.





Фотограф-экстремал из Новосибирска





Публикация от Vadim Makhorov (@makhorov) 15 Окт 2017 в 9:02 PDT





Владимир Махоров делает снимки, от которых захватывает дух: вместе с героями оказывается на крышах небоскрёбов, в горах и других экстремальных местах. Чего стоит только кадр с плеча Христа-Искупителя в Рио. Посты Владимир сопровождает рассказами о том, что иногда приходится пережить ради удачного снимка.





Девушка, которая знает о сексе всё





Публикация от БЛИН, АЛИНА! Секс и дизайн 🔞 (@shikut) 30 Янв 2018 в 11:10 PST





От постов Алины подписчикам становится жарко, ведь тематику своего блога она называет «секспросветом». Подписчикам она рассказывает об этом: как подобрать игрушки в секс-шопе, что попробовать и как себя раскрыть. Отвечает на вопросы пользователей — как в комментариях, так и отдельными постами.







Первый блогер на селе









Пермяк Владимир Чазов строит бани и дома, готовит веники, катается на драндулете и жарит мясо на автоматических шампурах. Словом, работает и развлекается как может. За его жизнью на YouTube следят почти 23 тысячи подписчиков, для них Дядя Вова готов и обзор топора сделать, и рассказать, как выжить на 7500 рублей в месяц и не спиться в России.







Гламурный двойник Салаха





Публикация от Araik Krist💎 (@araikkrist__official) 16 Июл 2018 в 1:42 PDT





«Вот такая вечеринка! Вот такая красота!». Фразу Араика Ишханяна выучили далеко за пределами Ростова, где живет и творит этот бьюти-блогер. Каждый день Араик выкладывает в «Инстаграме» видео, в которых перечисляет праздники — как национальные и широко известные, так и очень странные, например день рваных джинсов. В дни ЧМ-2018 с Араиком произошел курьез: его перепутали с египетским футболистом Салахом. Поклонников не смутили ни перстни с камнями разных цветов, ни стразы, которыми щедро усыпана одежда блогера. Автографов Араик в тот день раздал куда больше обычного.







Самая известная самарская свинья





Публикация от Бим Черное Ухо (@pig_bim) 18 Мар 2017 в 6:06 PDT





В Самаре стать блогером может даже обычная домашняя свинка: животное рассказывает о своих томных буднях и праздниках, как и где любит спать, что ест, в чём гуляет. Следят за жизнью Бима почти девять тысяч пользователей, многие — уже давно, то и дело подмечая в комментариях к свежим постам, что свинья заметно подросла.







Тюменский школьник-кондитер





Публикация от Торты на заказ. Тюмень (@petr_kulikov_) 19 Авг 2018 в 8:42 PDT





У девятиклассника из Тюмени сладкая жизнь: то он вертит в руке тарелку с капкейками, то несколько часов лепит волны из синей карамели. Хобби и блогинг Петру вскоре придётся совмещать с учёбой и подготовкой к экзаменам, но он уверен, что в будущем сладости станут делом его жизни.







Бабушка-модница из Магнитогорска





Публикация от Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old) 4 Окт 2016 в 4:20 PDT





В Челябинской области живёт Раиса Гладских, ей 93 года. Несколько лет назад родные завели бабушке в «Инстаграме» профиль с модными луками: образы подбирают всей семьей, внучка делает профессиональную съемку, а уже сама Раиса оставляет под фотографиями сентиментальные и ироничные подписи: «Крем от морщин в моем возрасте даёт бодрость и надежду. Мысли о гладкой коже отвлекают от мыслей об аритмии».







Десантник без ног Рустам Набиев





Публикация от Рустам (@rustam_nabiev92) 28 Авг 2018 в 7:39 PDT





— Если бы три года назад в реанимации мне сказали, что я буду счастлив, я бы посчитал, что надо мной смеются, — рассказывает своим подписчикам Рустам Набиев из Уфы. Несколько лет назад во время службы в армии он потерял обе ноги: в его казарме обрушился потолок. Упорство и оптимизм помогли Рустаму заново обрести себя, теперь он делится лайфхаками и оптимизмом со своими подписчиками. А за жизнеутверждающий аккаунт в прошлом году уфимец получил престижную премию Рунета.







Общительный огнеборец с Урала





Публикация от 🔥Дневник Огнеборца🇷🇺🚒 (@i_am_firefighter_rus) 28 Июн 2018 в 8:17 PDT





Этот блогер постит свои фото из самого пекла. На аккаунт пожарного из Екатеринбурга подписано пока чуть больше тысячи фолловеров — намного меньше, чем у любого обычного бьюти-блогера, а жаль, ведь в каждом посте есть интересное и полезное: спасатель показывает рабочие девайсы, рассказывает, чем их кормят на смене, как пожарные проводят время, когда нет вызовов, и как реагируют, когда вызовы есть. Активно общается с подписчиками, дает советы и отвечает на огненные вопросы.







Нарколог, увлечённый фотографией





Романтика ночного Волгограда глазами врача-блогера





О своей работе врач-психиатр и нарколог одной из районных больниц под Волгоградом пишет так упоительно, что, пожалуй, может составить достойную конкуренцию Булгакову и его «Запискам юного врача». Все истории о наркоманах и их лечении от Олега Горбунова основаны на реальных событиях, а чтобы жизнь не казалась подписчикам такой унылой, блогер разбавляет будни постами о путешествиях, размышлениями на политические и социальные темы, красивыми фотографиями, стихами и прозой. Ищите его в ЖЖ.