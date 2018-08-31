Избирком прочитал письмо чиновника о повышении явки и пожаловался в прокуратуру

Новосибирская предпринимательница накануне получила письмо за подписью главы администрации Первомайского района Евгения Буркова — он просил помочь с повышением явки 9 сентября
Новосибирская предпринимательница накануне получила письмо за подписью главы администрации Первомайского района Евгения Буркова — он просил помочь с повышением явки 9 сентября

Избирательная комиссия Новосибирской области нашла в письме чиновника из администрации Первомайского района «возможные нарушения» — накануне предпринимательница получила сообщение от замглавы района Евгения Буркова, где он попросил «оказать содействие в повышении явки» на выборах губернатора 9 сентября. 


«... формулировки, используемые в письме, указывают на возможное нарушение принципа свободы выборов, установленного пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"», — говорится в ответе на запрос НГС за подписью председателя областного избиркома Ольги Благо.


В своём ответе Благо сообщает, что избирательная комиссия уже направила информацию о письме Евгения Буркова в прокуратуру Новосибирской области «для проверки и принятия мер прокурорского реагирования».


В областной прокуратуре сообщили, что материалы от избиркома ещё не получили. «Однако в рамках межведомственного взаимодействия прокуратуре уже известны эти сведения, которые, безусловно, будут проверены», — отметил старший помощник прокурора Новосибирской области Николай Лямкин. 


Сегодня днём мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что уже в курсе ситуации с письмом из администрации Первомайского района и уже разбирается в ситуации. 


«Мне сообщили об этом недавно. Пока разбираемся, что за инициатива. Здесь важно, чтобы закон не нарушался. Если нарушение будет выявлено, будем наказывать вплоть до увольнения и привлечения к административной или уголовной ответственности», — заявил Анатолий Локоть.


Письмо с просьбой «оказать содействие в повышении явки» получила вечером 30 августа исполнительный директор ООО «Мягкий подарок» Юлия Дрокова, работающая в Первомайском районе города. Под письмом стояла подпись замглавы районной администрации по экономике и доходам Евгения Буркова.

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