Пробка во все стороны: на Гусинобродском шоссе погасли светофоры
На перекрёстке улицы Есенина и Гусинобродского шоссе в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 16:22.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.
«Там аварийное отключение электросетей. Через 2 часа работу светофора обещают восстановить», — коротко сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
На перекрёстке образовалась пробка. Скорость движения автомобилей в 16:50 не превышала 3 км/ч.
26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова