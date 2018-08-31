Пробка во все стороны: на Гусинобродском шоссе погасли светофоры

Работу светофора обещали восстановить в течение двух часов

На перекрёстке улицы Есенина и Гусинобродского шоссе в Октябрьском районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 16:22.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.





«Там аварийное отключение электросетей. Через 2 часа работу светофора обещают восстановить», — коротко сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.





На перекрёстке образовалась пробка. Скорость движения автомобилей в 16:50 не превышала 3 км/ч.





26 июня в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала обрушившаяся на город сильнейшая гроза.

