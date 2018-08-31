Люди в форме приставов угнали грузовик со стоянки. ФССП уверяет, что их сотрудники ни при чём

По словам охранника, он попытался перегородить «Газели» выезд с территории, но на него напали и заломили руки

Подозрительные люди в форме судебных приставов вывезли грузовик с территории производственно-складского комплекса в Первомайском районе — в УФССП по Новосибирской области заверили, что их сотрудники к этому инциденту отношения не имеют.







Происшествие случилось на территории бизнес-парка «Южный», расположенного на улице Приграничной, рассказала корреспонденту НГС юрист, представитель одного из собственников земли под производственно-складским комплексом Ирина Денисова.







Она пояснила, что 14 августа на охраняемую территорию бизнес-парка без разрешения заехали 5 человек на частных автомобилях — «Газели» и легковой машине.







По словам охранника бизнес-парка, они воспользовались моментом и проехали на территорию, когда шлагбаум открылся, чтобы пропустить другую машину.





Двое из приехавших были в форме судебных приставов, один в обмундировании спецназовца «со всеми атрибутами — дубинкой, наручниками», также вместе с ними были люди в гражданской одежде.





Приехавшие сразу направились к грузовику, который охране было запрещено выпускать с территории.







Как уточнила Ирина Денисова, грузовик MAN, которым заинтересовались приехавшие, пригнал в бизнес-парк один из арендаторов. Но так как у него накопился долг по аренде, то собственники земли запретили ему вывозить грузовик с территории до тех пор, пока он не расплатится.







«Договором аренды и законодательством Российской Федерации у нас предусмотрено, что мы имеем право до погашения задолженности его имущество с территории не выпускать», — пояснила Ирина Денисова.







По её словам, среди прорвавшихся на территорию людей был в том числе и мужчина, который ранее уже приезжал в бизнес-парк. Тогда он пояснил, что представляет интересы кредитора и должен забрать этот грузовик, так как его владелец не платит по кредиту. Но в тот раз собственники земли не отдали машину, порекомендовав решать этот вопрос через суд.







В этот раз, по словам Ирины Денисовой, приехавшие в бизнес-парк люди сразу подцепили грузовик к тягачу.







«Наша охрана, проявив бдительность [в связи с тем], что на территорию заехали лица без разрешения, так как у нас пропускной режим, подошли к ним поинтересоваться, в чей адрес они прибыли, кем являются, на каком основании заехали на частную территорию.





Никаких документов предоставлено не было. То есть лица не представлялись, [служебные] удостоверения не предоставляли, но сказали, что у них есть постановление об аресте данного транспортного средства — "МАНа".





Но, опять же, никакого документа не [было] показано», — описала ситуацию Ирина Денисова.







В свою очередь охранник производственно-складского комплекса сообщил корреспонденту НГС, что один из приехавших всё-таки продемонстрировал ему какую-то бумагу. «Я говорю: вы мне дайте хотя бы какой-то документ. Он мне издалека показал: вот решение суда об аресте имущества. Какое там имущество было написано? Он мне в руки [документ] не дал», — рассказал представитель охраны.







По его словам, он предложил мужчинам приехать потом и решить этот вопрос с собственниками земли, которых уже нет, поскольку рабочий день закончился.







Ирина Денисова добавила, что охранник также позвонил своему руководителю и передал трубку мужчине в форме пристава. Человек в форме взял трубку, представился по имени, фамилии, отчеству, но свою должность при этом не назвал и повторил то, что у него есть постановление об аресте. Тем не менее договориться с охраной приехавшим не удалось: сотрудники отказались выпускать грузовик с территории.







«Но мужчины сели в автомобили и поехали к выезду. Охрана наша тоже пошла к выезду, и завязался конфликт», — рассказала Ирина Денисова.







Как уточнил охранник бизнес-парка, сначала молодой мужчина в форме пристава вручную поднял опущенный шлагбаум. Легковая машина сразу же выехала. Тогда сотрудник охраны встал перед тягачом, чтобы помешать ему вывезти грузовик. В этот момент, по словам охранника, предполагаемый представитель банка крикнул водителю «Газели»: «Дави его». После этого тягач тронулся с места и бампером упёрся охраннику в колено.







«А потом уже спецназовец и представитель банка [мне] руки скрутили, в сторону оттащили. Машины вышли», — сообщил охранник.







Ирина Денисова отметила, что видеозаписи с этим происшествием у бизнес-парка нет, так как камеры возле шлагбаума не установлены. Фотографии с участниками инцидента охрана также не сделала.







По словам юриста, только после того как машины выехали с территории, мужчина в форме и предполагаемый кредитор отпустили сотрудника охраны.







Охранник добавил, что после стычки с людьми, которые вывезли грузовик, у него остались раны и гематомы на руке. Также, по словам пострадавшего, у него небольшая опухоль на правом колене, которое болит до сих пор.







Ирина Денисова рассказала, что в полицию по поводу этого инцидента обращался не только сам охранник, но и собственники участка под бизнес-парком. В своём заявлении они попросили разобраться, кто вывез машину и имеют ли эти люди отношение к службе судебных приставов, а если имеют, то почему превысили полномочия. Также в своём заявлении собственники отмечают, что произошедшее похоже на рейдерский захват и разбой «с применением насилия».







В пресс-службе УФССП по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что приставы к произошедшему отношения не имеют.





«Со 100%-ной уверенностью могу сказать, что это точно не судебные приставы были», — подчеркнула представитель пресс-службы областного управления ведомства.







Также она добавила, что в Новосибирске не работает пристав с таким именем, фамилией и отчеством, которые назвал мужчина в форме во время телефонного разговора с руководителем охраны. Есть только сотрудник, данные которого похожи по звучанию, но отличаются на несколько букв.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в отдел полиции № 9 «Первомайский» поступило заявление о происшествии на Приграничной. В заявлении говорится, что люди в форме пришли на территорию производственно-складского комплекса и вывезли грузовик при помощи тягача, несмотря на сопротивление охраны.







«Заявление принято, по нему проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.







Ирина Денисова добавила, что собственники земли до сих пор не могут дозвониться до арендатора, который хранил грузовик на их территории. Его номер телефона корреспонденту НГС они также не предоставили, пояснив, что не могут сделать этого без согласия самого бизнесмена.







Ранее в новосибирской ГИБДД назвали жилмассивы, откуда чаще всего угоняют автомобили, — как правило, угонщики работают по вечерам и ночам вдали от центра города.

