В новосибирских школах начались торжественные линейки

Трансляция обновляется

Сегодня, 1 сентября, новосибирские школьники отправились на торжественные линейки - начался новый учебный год.







НГС в режиме онлайн будет следить за происходящим в школах. Мы ждём от наших читателей фотографий с школьниками, празднующими 1 сентября.





Присылайте ваши фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Мы опубликуем снимки в нашем материале!



