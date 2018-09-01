В новосибирских школах начались торжественные линейки
Сегодня, 1 сентября, новосибирские школьники отправились на торжественные линейки - начался новый учебный год.
НГС в режиме онлайн будет следить за происходящим в школах. Мы ждём от наших читателей фотографий с школьниками, празднующими 1 сентября.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой