Вынесли всё: Media Markt в «Ауре» закрывается навсегда
Единственный магазин Media Markt в Новосибирске прекращает работу сегодня вечером. После 3 недель распродаж в нем осталось всего несколько десятков товаров.
Media Markt объявил о закрытии магазинов в России в начале июля, после того как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению всего российского бизнеса немецкой сети российской группой «Сафмар». Media Markt объявил тотальную распродажу и по мере того, как помещение магазина освобождалось от товаров, увеличивал размеры скидок.
Сегодня, 31 августа, корреспондент НГС обнаружил, что в Media Markt уже практически ничего не осталось. Зал магазина сжался почти до сотни квадратных метров, а остальное его пространство было огорожено щитами.
Весь товар, который можно было ещё приобрести, был выложен на три палеты. Часть бытовой техники уже стояла без упаковки или в повреждённых коробках. На технику с тарой были приклеены этикетки, предупреждающие о наличии дефектов. Покупателя плоского телевизора ждала «чёрная полоса во весь экран». А на коробке с утюгом было честно написано «не греет».
Работники Media Markt, которые уже не пытались никому помочь определиться с выбором, подтвердили, что магазин работает последний день вне зависимости от результатов сегодняшних продаж.
Впрочем, пустовать помещение магазина будет недолго — на его месте должен появиться гипермаркет электроники «М.Видео» или «Эльдорадо». Компания «Сафмар», купившая российское подразделение Media Markt, намерена использовать оба бренда.
Сейчас в Новосибирске 8 магазинов «М.Видео» и 7 — «Эльдорадо», что делает владельца этих сетей крупнейшим продавцом бытовой техники в городе. Его ближайший конкурент сеть DNS располагает 40 торговыми точками, однако, как правило, они существенно меньше по размеру и ориентированы больше на торговлю бытовой электроникой. У DNS была отдельная марка для бытовой техники «Фрау Техника», однако в этом году компания отказалась от этого бренда, передав все имевшиеся магазины в сеть DNS. Кроме них, в городе работает ещё несколько торговых сетей: RBT, «Проспект», «Рембыттехника» и другие.
Media Markt — не первая крупная сеть бытовой техники, которая уходит с новосибирского рынка. В прошлом году здесь закрылся последний магазин «Техносила» (эта сеть также приобретена «Сафмаром»). А годом раньше прекратила работу новосибирская сеть «Сибвез».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Стас Соколов
Фото автора