Вынесли всё: Media Markt в «Ауре» закрывается навсегда

В последний день в Media Markt разобрали всё
В последний день в Media Markt разобрали всё


Единственный магазин Media Markt в Новосибирске прекращает работу сегодня вечером. После 3 недель распродаж в нем осталось всего несколько десятков товаров.


Media Markt объявил о закрытии магазинов в России в начале июля, после того как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению всего российского бизнеса немецкой сети российской группой «Сафмар». Media Markt объявил тотальную распродажу и по мере того, как помещение магазина освобождалось от товаров, увеличивал размеры скидок.


Сегодня, 31 августа, корреспондент НГС обнаружил, что в Media Markt уже практически ничего не осталось. Зал магазина сжался почти до сотни квадратных метров, а остальное его пространство было огорожено щитами.


Весь товар, который можно было ещё приобрести, был выложен на три палеты. Часть бытовой техники уже стояла без упаковки или в повреждённых коробках. На технику с тарой были приклеены этикетки, предупреждающие о наличии дефектов. Покупателя плоского телевизора ждала «чёрная полоса во весь экран». А на коробке с утюгом было честно написано «не греет».


Немногочисленные оставшиеся товары, как правило, имеют дефекты
Немногочисленные оставшиеся товары, как правило, имеют дефекты


Работники Media Markt, которые уже не пытались никому помочь определиться с выбором, подтвердили, что магазин работает последний день вне зависимости от результатов сегодняшних продаж.


Впрочем, пустовать помещение магазина будет недолго — на его месте должен появиться гипермаркет электроники «М.Видео» или «Эльдорадо». Компания «Сафмар», купившая российское подразделение Media Markt, намерена использовать оба бренда.


На месте магазина немецкой сети появится гипермаркет электроники с другим названием  
На месте магазина немецкой сети появится гипермаркет электроники с другим названием  


Сейчас в Новосибирске 8 магазинов «М.Видео» и 7 — «Эльдорадо», что делает владельца этих сетей крупнейшим продавцом бытовой техники в городе. Его ближайший конкурент сеть DNS располагает 40 торговыми точками, однако, как правило, они существенно меньше по размеру и ориентированы больше на торговлю бытовой электроникой. У DNS была отдельная марка для бытовой техники «Фрау Техника», однако в этом году компания отказалась от этого бренда, передав все имевшиеся магазины в сеть DNS. Кроме них, в городе работает ещё несколько торговых сетей: RBT, «Проспект», «Рембыттехника» и другие.


Media Markt — не первая крупная сеть бытовой техники, которая уходит с новосибирского рынка. В прошлом году здесь закрылся последний магазин «Техносила» (эта сеть также приобретена «Сафмаром»). А годом раньше прекратила работу новосибирская сеть «Сибвез».

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