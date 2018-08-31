Три иномарки столкнулись на Петухова и перегородили проезд: собралась пробка

В аварии сошлись иномарки «Мазда», «Тойота» и «Митсубиси»
В аварии сошлись иномарки «Мазда», «Тойота» и «Митсубиси»

Днём 31 августа на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска столкнулись три иномарки — на месте аварии работали спасатели МАСС и врачи скорой помощи.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 13:17. Авария случилась недалеко от остановки «Петухова».


«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. В 13:24 спасатели прибыли на место ДТП. Была проведена разведка о наличии пострадавших и количестве участвовавших в ДТП автомобилей, проведены противопожарные мероприятия. Выяснилось, что столкнулись три автомобиля марок "Митсубиси", "Тойота" и "Мазда"», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».


На месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели
На месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели


По информации спасателей, серьёзных травм никто из участников аварии не получил.


«Отделались лёгкими ушибами и царапинами 2 человека, все участники ДТП выбрались из автомобилей самостоятельно до приезда спасателей. Все они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи», — добавляют в МАСС.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице Петухова и Советском шоссе собралась значительная пробка. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч.


Из-за аварии собралась пробка
Из-за аварии собралась пробка


Недавно НГС рассказывал о другой аварии — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста в микрорайоне «Аэропорт», мальчик попал в больницу с травмой позвоночника.

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