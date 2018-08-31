«Умные» светофоры на Станционной парализовали движение на соседних улицах

В мэрии подвели предварительные итоги работы новых светофоров на Станционной
В мэрии подвели предварительные итоги работы новых светофоров на Станционной

Новые светофоры на Станционной в Новосибирске, которые заработали на прошлой неделе, разгрузили эту магистраль, но соседние улицы по-прежнему стоят в пробках.


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня озвучил предварительные итоги работы «умных» светофоров на улице Станционной — система работает, но она должна быть по всему городу, иначе пробки просто переместятся на соседние улицы.


«Сейчас еще, наверное, рановато говорить, но предварительно мы получили неплохой результат на том участке, где взялись управлять. 


Динамика движения увеличилась, но прилегающие участки, которые следом идут, там ситуация не улучшилась, — 


рассказал мэр. — Это говорит о том, что нельзя улучшить ситуацию по городу, регулируя локальные какие-то участки, отдельные перекрестки. Надо рассматривать всё в системе».


Анатолий Локоть подчеркнул, что эксперимент ещё продолжается и приносит результаты, но окончательные выводы ещё делать рано.


Пока системой управляют диспетчеры, после сбора данных разработчики системы — компания «Софтлайн» планирует перевести их в автоматизированный режим работы: светофоры будут сами решать, когда включать зелёный

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