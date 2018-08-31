За краеведческим музеем поставили 50 белых шатров-магазинов

В Первомайском сквере установили более 50 шатров, в которых продают недорогие книги
В Первомайском сквере установили более 50 шатров, в которых продают недорогие книги


За Новосибирским государственным краеведческим музеем установили более 50 белых шатров — рядом с Первомайским сквером торгуют книгами по ценам издательств или с большими скидками.


Книжная ярмарка открылась в рамках ежегодного фестиваля «Новая книга»
Книжная ярмарка открылась в рамках ежегодного фестиваля «Новая книга»


Большая книжная ярмарка открылась сегодня, 31 августа, в Первомайском сквере и продлится в течение трёх дней — с 31 августа по 2 сентября. В шатрах свой товар разместили как книжные издательства, так и магазины. Ярмарка — часть ежегодного фестиваля «Новая книга», который проходит в Новосибирске в третий раз.


Одни продавцы ещё не успели разложить товар, а другие хвастались, что уже наторговали за пару часов на 12 тысяч рублей
Одни продавцы ещё не успели разложить товар, а другие хвастались, что уже наторговали за пару часов на 12 тысяч рублей


«Мы сохранили прошлогодний формат, что уже хорошо. Ещё не считали количество издательств и магазинов, но, думаю, их где-то 60–70. <…> В рамках фестиваля сегодня в баре "Открой рот" пройдут большие чтения. Выступит главная поэтическая звезда России Андрей Родионов, лауреат премии "Национальный бестселлер-2018" Алексей Сальников и другие. Подозреваю, что будет прям жарко. А завтра в "Победе" пройдёт поэтический слэм, победитель которого поедет на всероссийский слэм. Главная же звезда фестиваля, безусловно, Сальников», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Михаил Фаустов. Он уточнил, что книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», которая получила главную российскую литературную премию в этом году, тоже можно найти здесь в продаже.


Книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», названную лучшей в 2018 году, можно приобрести с 30% скидкой — за 401 рубль
Книгу Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», названную лучшей в 2018 году, можно приобрести с 30% скидкой — за 401 рубль


Помимо ярмарки и поэтических мероприятий, в рамках фестиваля пройдут читки пьес с актёрами Первого театра и лекции, а 1 сентября в баре «Открой рот» выступит московский Театр.Doc.


Фестиваль «Новая книга» продлится три дня — с 31 августа по 2 сентября
Фестиваль «Новая книга» продлится три дня — с 31 августа по 2 сентября


Новосибирцы не только читают книги, но и сами пишут их. На днях новосибирский маркетолог и пиарщик Денис Соболев выпустил свою вторую книгу и первую из трилогии «Говорящий с травами». В книге рассказывается о судьбе мальчишки, который родился в начале прошлого века в тайге

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