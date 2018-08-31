Район странных лавочек: на ОбьГЭСе появилась скамейка-пианино

Сбор денег на лавочку объявили две недели назад
Сбор денег на лавочку объявили две недели назад

В микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска появилась лавочка в виде пианино — её поставили возле детской музыкальной школы № 9.


Две недели назад авторы идеи объявили в интернете о намерении поставить красивую скамейку и предложили всем желающим скинуться на неё.


В результате лавочку сделали за последнюю неделю. Корпус скамейки сделан из металла, а часть, раскрашенная под клавиатуру, — из дерева.


«На просьбу много людей откликнулось, больше 20 человек, предприниматели. Собрали около 25 тысяч рублей. Причём работники мастера тоже сделали огромную скидку — сказали, мы тоже хотим поучаствовать. У нас получилось, что у нас ещё и деньги остались, и мы оставшиеся средства по согласованию со всеми народными инвесторами, скорее всего, потратим на бетонные клумбы для цветов, которые купим в этом году, поставим в следующем году возле всех наших народных проектов», — рассказал корреспонденту НГС Антон Бурмистров, один из организаторов проекта с лавочками.


В прошлых годах авторы проекта, в частности, устанавливали на ОбьГЭСе другие необычные лавочку из огромных цветных карандашей и лавочку в форме улыбки с надписью «Улыбайтесь».


«Идеи подсмотрены в интернете, но местными мастерами обработаны выполнены, но добавлены кое-какие детали. Вот у этой (у новой. — Е.Г.) подсмотрены в интернете идея с клавишами в виде сидушек, а торцы, которые в виде этих арф, — то уже мастера сами решили доработать эту лавочку таким образом», — отметил Антон Бурмистров.


Кроме того, возле скамейки рядом со школой установили урну, украшенную скрипичным ключом, которую сделал местный сварщик Пётр Дорошенко.


Лавочку поставили возле музыкальной школы к началу учебного года
Лавочку поставили возле музыкальной школы к началу учебного года


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