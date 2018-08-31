Медики помогли бесплатно забеременеть сотне сибирячек

Медики помогли сибирячкам забеременеть

В 2018 году новосибирские женщины родили почти сотню детей с помощью бесплатного ЭКО — кроме того, у них появилась возможность замораживать эмбрионы.







В этом году благодаря бесплатным процедурам ЭКО у жительниц Новосибирска родились 95 детей, из них 10 двойняшек, сообщили корреспонденту НГС в областном министерстве здравоохранения. За 2018 год сибирячки пройдут более 800 процедур ЭКО за счёт программы ОМС.







По словам врача государственного Центра охраны здоровья семьи и репродукции, главного репродуктолога региона Ольги Филипович, женщины действительно стали делать ЭКО за счёт бюджета чаще — из-за большей доступности этих процедур и информированности. Ранее и в ТФОМС отмечали, что объёмы финансирования помощи бесплодным парам растут с каждым годом — три года назад только 219 женщин могли рассчитывать на ЭКО.







«Средний чек на коммерческие программы ЭКО составляет от 250 тысяч рублей до 400 [тысяч]. Конечно, если женщина может позволить себе провести программу за бюджетные средства — это очень выгодно.





Более того, с 2018 года им доступна стала криоконсервация (замораживание и хранение эмбрионов. — М.М.) бесплатно. У нас многие женщины раньше отказывались от криоконсервации, потому что не находили в своём бюджете 30–35 тысяч», — объяснила репродуктолог.







В минздраве добавили, что за 2017 год врачи провели около 2,5 тысяч процедур ЭКО.







Ранее Ольга Филипович подробно рассказала в интервью НГС о репродуктивном здоровье, причинах бесплодия и о том, что нужно делать, чтобы не попасть в группу риска. А сибирячки, у которых получилось забеременеть с помощью медицинской процедуры, поделились, что давало им силы не отчаиваться и почему не всем родственникам можно говорить об искусственном оплодотворении.

