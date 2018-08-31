ХК «Сибирь» подписал контракт с финалистом кубка Гагарина

В «Сибирь» Егор Дугин перешёл из «Торпедо»
В «Сибирь» Егор Дугин перешёл из «Торпедо»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 27-летним нападающим Егором Дугиным — спортсмен является воспитанником челябинского «Трактора», сообщила сегодня пресс-служба клуба.


«Прошлый чемпионат КХЛ нападающий являлся игроком нижегородского "Торпедо" и добился там наивысших индивидуальных показателей за всю карьеру, проведенную в Континентальной хоккейной лиге (29 очков = 12 шайб, 17 передач при показателе полезности +1)», — говорится в официальном сообщении клуба.

В «Сибири» подчеркнули, что Егор Дугин уже был финалистом кубка Гагарина и на его счету 294 матча в КХЛ (41+47) и 33 в розыгрыше кубка Гагарина (5+6). 


Накануне «Сибирь» объявила, что отказывается от 25-летнего нападающего Андрея Сигарёва — в течение 48 часов его может забрать любой клуб КХЛ.

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