ХК «Сибирь» подписал контракт с финалистом кубка Гагарина
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 27-летним нападающим Егором Дугиным — спортсмен является воспитанником челябинского «Трактора», сообщила сегодня пресс-служба клуба.
«Прошлый чемпионат КХЛ нападающий являлся игроком нижегородского "Торпедо" и добился там наивысших индивидуальных показателей за всю карьеру, проведенную в Континентальной хоккейной лиге (29 очков = 12 шайб, 17 передач при показателе полезности +1)», — говорится в официальном сообщении клуба.
В «Сибири» подчеркнули, что Егор Дугин уже был финалистом кубка Гагарина и на его счету 294 матча в КХЛ (41+47) и 33 в розыгрыше кубка Гагарина (5+6).
Накануне «Сибирь» объявила, что отказывается от 25-летнего нападающего Андрея Сигарёва — в течение 48 часов его может забрать любой клуб КХЛ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140)
Дарья Януш
Фото hcsibir.ru