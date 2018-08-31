Рабочий сорвался со стройки на улице Декабристов

Мужчина упал с высоты одного этажа
Мужчина упал с высоты одного этажа

Утром 31 августа на стройке в Октябрьском районе рабочий оступился и упал в техническое отверстие в строящемся здании.


По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), информация о случившемся поступила в 9:39. Инцидент произошёл в строящемся доме на улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска.


«Как выяснилось, мужчина 1991 года рождения оступился и упал в техническое отверстие, пролетев 1 этаж. При этом он сильно ушибся и получил сотрясение головного мозга, сам передвигаться не может. Спасатели поднялись на 20-й этаж строящегося здания, осмотрели мужчину, уложили его на ковшевые носилки и на грузовом строительном лифте опустили на первый этаж», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Видео из официальной группы МАСС в соцсети «ВКонтакте»


После эвакуации спасатели передали пострадавшего мужчину врачам скорой помощи. Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, спасателей вызвали врачи, которые не смогли самостоятельно добраться до упавшего рабочего.


Весной НГС писал о несчастном случае на другом строительном объекте: мужчина упал в шахту лифта на стройке административного здания в Кольцово.

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