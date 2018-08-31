Все на выборы: чиновники попросили предпринимателя «посодействовать в повышении явки»

В письме просят определить «ответственных специалистов», которые в день выборов соберут информацию о проголосовавших работниках

Новосибирская предпринимательница получила от властей Первомайского района города письмо с просьбой обеспечить высокую явку на выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября.





Письмо с такой просьбой получила вечером 30 августа директор ООО «Мягкий подарок» Юлия Дрокова, работающая в Первомайском районе города. Письмо подписано заместителем главы районной администрации по экономике и доходам Евгением Бурковым (копия письма есть в распоряжении редакции НГС). В нём администрация просит «оказать содействие по повышению явки избирателей 9 сентября 2018 года».





«Просим определить ответственных специалистов, которые в день выборов соберут оперативную информацию о проголосовавших работниках», — говорится в письме.







Сама Юлия Дрокова рассказала, что получает подобное письмо впервые. «До этого мне приходили сообщения от администрации района: такое-то мероприятие, такой-то гость. Судя по всему, оно было направлено из общей рассылки, в поле адресатов несколько десятков адресов», — рассказывает Юлия Дрокова.





Скан письма, который Юлия Дрокова получила по электронной почте





Сам замглавы администрации Первомайского района Евгений Бурков отказался комментировать письмо в разговоре с корреспондентом НГС. «Было принято такое решение — ответ может быть только такой. Направляйте официальный запрос», — сообщил чиновник.





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города Новосибирска и избирательную комиссию Новосибирской области с просьбой прокомментировать действия заместителя главы администрации Первомайского района.





В конце июля избирком закончил регистрацию кандидатов в губернаторы — на выборы попали четыре человека, которых выдвинули региональные отделения политических партий «Справедливая Россия», ЛДПР, «Народный альянс» и «Единая Россия».