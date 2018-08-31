Все на выборы: чиновники попросили предпринимателя «посодействовать в повышении явки»

В письме просят определить «ответственных специалистов», которые в день выборов соберут информацию о проголосовавших работниках
В письме просят определить «ответственных специалистов», которые в день выборов соберут информацию о проголосовавших работниках

Новосибирская предпринимательница получила от властей Первомайского района города письмо с просьбой обеспечить высокую явку на выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября.


Письмо с такой просьбой получила вечером 30 августа директор ООО «Мягкий подарок» Юлия Дрокова, работающая в Первомайском районе города. Письмо подписано заместителем главы районной администрации по экономике и доходам Евгением Бурковым (копия письма есть в распоряжении редакции НГС). В нём администрация просит «оказать содействие по повышению явки избирателей 9 сентября 2018 года».


«Просим определить ответственных специалистов, которые в день выборов соберут оперативную информацию о проголосовавших работниках», — говорится в письме.


Сама Юлия Дрокова рассказала, что получает подобное письмо впервые. «До этого мне приходили сообщения от администрации района: такое-то мероприятие, такой-то гость. Судя по всему, оно было направлено из общей рассылки, в поле адресатов несколько десятков адресов», — рассказывает Юлия Дрокова.


Скан письма, который Юлия Дрокова получила по электронной почте
Скан письма, который Юлия Дрокова получила по электронной почте


Сам замглавы администрации Первомайского района Евгений Бурков отказался комментировать письмо в разговоре с корреспондентом НГС. «Было принято такое решение — ответ может быть только такой. Направляйте официальный запрос», — сообщил чиновник.


Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города Новосибирска и избирательную комиссию Новосибирской области с просьбой прокомментировать действия заместителя главы администрации Первомайского района.


В конце июля избирком закончил регистрацию кандидатов в губернаторы — на выборы попали четыре человека, которых выдвинули региональные отделения политических партий «Справедливая Россия», ЛДПР, «Народный альянс» и «Единая Россия».

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