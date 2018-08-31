В Новосибирске появится новый троллейбусный маршрут до площади Маркса

Троллейбусы нового маршрута начнут ходить с 3 сентября
Троллейбусы нового маршрута начнут ходить с 3 сентября

С понедельника, 3 сентября, в Новосибирске начнёт работать новый троллейбусный маршрут № 29к «Северо-Чемской жилмассив – станция метро "Площадь Маркса"».


Это укороченный вариант маршрута № 29, который соединяет Северо-Чемской жилмассив и станцию метро «Заельцовская». Как и в случае с длинным маршрутом, пассажиры троллейбуса № 29к смогут пользоваться услугой «Сетевая поездка», пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии напомнили, что сейчас при пересадке в течение часа из метро на троллейбус № 29 пассажиры получают скидку в размере 50% на проезд в троллейбусе. Это же правило действует и при пересадке из троллейбуса № 29 на метро — пассажиру дают 50%-ную скидку на проезд в метрополитене.


Кроме того, услуга «Сетевая поездка» даёт право на 100%-ную скидку на вторую поездку в трамвае или троллейбусе. «В случае пересадки с одного транспортного средства МКП "Горэлектротранспорт" <...> на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной. Отсчёт времени начинается с момента проведения первой транзакции по оплате за проезд. Правило распространяется на все трамвайные и троллейбусные маршруты», — напомнили в пресс-центре мэрии.


Чтобы воспользоваться услугой «Сетевая поездка», нужно купить новую транспортную карту «ЕТК-онлайн». Она стоит 150 рублей, при этом после покупки на счёт карты уже начислено 65 рублей.

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