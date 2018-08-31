Министерство спорта поможет Новосибирской области со строительством нового ЛДС

Новый ЛДС должны успеть построить за четыре года
Новый ЛДС должны успеть построить за четыре года

Власти Новосибирской области и Министерство спорта РФ договорились о строительстве спортивных объектов.


«В соглашении прописано ряд конкретных мероприятий по развитию спорта, в том числе о строительстве спортивных сооружений, которые Новосибирская область ждёт. Спортивных сооружений как для массового спорта, так и для спорта высших достижений — это и волейбольный дворец спорта, строительство которого мы уже начали, и дворец спорта для хоккея, рассчитанный на 10 тысяч зрителей. Мы уверены, что он станет главным спортивным дворцом в Новосибирске, где будет проведены матчи чемпионата мира среди молодёжи», — рассказал сегодня после подписания соглашения министр спорта РФ Павел Колобков. 


Также Колобков сообщил, что сейчас в Новосибирской области есть программа по строительству малобюджетных объектов — дворцов спорта, которые, как ожидают чиновники, будут пользоваться большим спросом у новосибирцев. Однако министр подчеркнул, что строительство новой ледовой арены в Новосибирске является приоритетной задачей. 


«Во-первых, нужно подготовить спортивную инфраструктуру, городскую инфраструктуру. Мы это уже обсуждали. Будет создан правительственный и региональный организационный комитет. У нас большой опыт проведения крупных соревнований, в том числе хоккейных. Это будет самым ожидаемым событием 23-го года», — добавил Колобков.


ЛДС построят на левом берегу Оби у метромоста. Он станет главной ареной для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, сегодня власти объявили о том, что часть соревнований пройдёт в старом ЛДС на улице Богдана Хмельницкого — его планируют отремонтировать


Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.

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