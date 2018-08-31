Зато ливнёвка будет: улицу Станционную перекопают на пять недель
Завтра, 1 сентября, начнутся ремонтные работы на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска — здесь будут делать ливнёвую канализацию.
«С 1 сентября по 11 октября ограничивается движение транспорта на участке улицы Станционной напротив здания
В мэрии уточнили, что аварийный ремонт будут делать специалисты ООО Группы компаний «Технология».
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
Утром 30 августа у дома
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)