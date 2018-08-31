Зато ливнёвка будет: улицу Станционную перекопают на пять недель

Улицу Станционную раскопают до 11 октября
Улицу Станционную раскопают до 11 октября

Завтра, 1 сентября, начнутся ремонтные работы на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска — здесь будут делать ливнёвую канализацию.


«С 1 сентября по 11 октября ограничивается движение транспорта на участке улицы Станционной напротив здания № 60/1 к.8. Проезжая часть будет сужена на 5 метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что аварийный ремонт будут делать специалисты ООО Группы компаний «Технология».


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения дороги
Схема сужения дороги


Утром 30 августа у дома № 58 на улице Советской в Центральном районе Новосибирска из-под земли забил гейзер. Теплоэнергетики тоже перекопали улицу, чтобы устранить причину аварии. 

Прочтений: 2513
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено