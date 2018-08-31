Рейс из Новосибирска в Москву задержался почти на 4 часа из-за отсутствия самолёта

Изначально рейс должен был приземлиться в Толмачёво в 9:10, но позже время сместилось
Изначально рейс должен был приземлиться в Толмачёво в 9:10, но позже время сместилось

Самолёт авиакомпании Red Wings, следующий из московского аэропорта Домодедово в Новосибирск, задержался почти на 4 часа.


Информацию о задержке рейса WZ 437 Москва — Новосибирск авиакомпании Red Wings в редакцию НГС сообщил читатель Евгений.


«Задержка просто катастрофическая. <…> Мы этим же рейсом должны были уже вылететь в Домодедово. Утром приехали, нам объявили задержку. Сейчас смотрим на онлайн-табло, но время прилёта постоянно сдвигается. Объяснений никаких получить не удаётся», — коротко описал ситуацию читатель.


По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс WZ 437 Москва — Новосибирск авиакомпании Red Wings должен был прилететь в Новосибирск в 9:10, но позже время сдвинулось на 12:50. Кроме того, в онлайн-табло сообщается, что на 3 часа задержится обратный рейс в Москву WZ 438: время вылета из Новосибирска сместилось с 10:40 на 13:45.


В справочной службе аэропорта Домодедово сообщили, что задержка случилась из-за позднего прибытия самолёта в Москву. 


«Самолёт из Москвы улетел в 5:15. Позднее прибытие самолёта в Москву, из-за этого случилась задержка вылета из Москвы в Новосибирск», — сообщили корреспонденту НГС в справочной аэропорта Домодедово.


Получить комментарий в местном представительстве авиакомпании Red Wings пока не удалось. Корреспондент НГС направил письменный запрос в авиакомпанию, чтобы узнать, из-за чего случилась задержка и сколько пассажиров было зарегистрировано на рейс.


Задержки вылетов рейсов как по России, так и за границу происходят время от времени. Один из последних случаев был 17 ноября прошлого года. Тогда чартерный рейс Новосибирск — Краби вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием.

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