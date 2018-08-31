Два новосибирских университета вошли в число лучших в Евразии

Более трети мест в рейтинге занимают российские университеты

Британский журнал Times Higher Education, который составляеет рейтинги мировых вузов, опубликовал новое исследование, в котором проанализировал учебные заведения Евразии. В список попали два новосибирских вуза.







Всего в исследовании — более 70 вузов из России, Ирана, Турции, Украины, Беларуси и Грузии, рейтинг лучших наукоёмких вузов возглавил Московский государственный университет имени Ломоносова.





«Занимая первое место в рейтинге Евразии, российское учебное заведение занимает первое место по уровню преподавания, исследовательской среды и международного взаимодействия. Тройку лидеров завершают два других российских вуза: Московский физико-технический институт, который достигает очень высокого отраслевого дохода, и Томский политехнический университет, у которого высока цитируемость», — отмечают исследователи.





В этом же исследовании НГУ попал на 11-е место, разделив его с Санкт-Петербургским государственным университетом. А на 40-е место попал Новосибирский государственный технический университет.





Более трети — 27 мест из 74 — в рейтинге занимают российские университеты.





В июне журнал Times Higher Education внёс НГУ И НГТУ в рейтинг молодых университетов мира.