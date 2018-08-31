В МЧС назвали причину пожара в областной больнице

В МЧС считают, что пожар в областной больнице начался с электрощитка



В МЧС рассказали, по какой причине вечером 30 августа случился пожар в Новосибирской областной клинической больнице на Немировича-Данченко.







«В настоящий момент установлено, что наиболее вероятной причиной пожара, произошедшего в облбольнице, послужил аварийный режим работы электрощитка, расположенного в цокольном этаже», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Ранее в МЧС рассказывали, что сообщение о пожаре в больнице поступило к ним в 19:05. Первая бригада пожарных приехала на место спустя 7 минут. В это время из окон первого этажа в седьмом корпусе больницы шёл дым.







«В подвальном помещении горели деревянные поддоны из-под медикаментов», — поясняли спасатели.







По их данным, из двух корпусов больницы пришлось вывести 412 человек. В частности, пожарные эвакуировали 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимационном отделении.







«Те, кто были в отделениях реанимации, их перевели в наше же отделение реанимации, но на другие площади — там, где не было такого задымления. В другие лечебные учреждения везти никого не понадобилось», — сообщали ранее в пресс-службе областной больницы.







В МЧС добавили, площадь пожара достигла 80 квадратных метров. Чтобы потушить открытый огонь, пожарным понадобилось 46 минут. Во время происшествия никто не пострадал.

