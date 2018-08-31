Видео: новосибирский зоопарк публично накормил енотов
Новосибирский зоопарк опубликовал видео с показательного кормления енотов.
Ролик сотрудники зоопарка сняли вчера, на нём еноты достают еду, спрятанную разными способами, например, в мешке и в пне.
Серию показательных кормлений в зоопарке начали в конце июля — тогда самку чёрного ягуара заставили добывать мясо.
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Елена Громкова
Видео youtube.com/nsk zoo
Фото на превью Ольги Бурлаковой