Видео: новосибирский зоопарк публично накормил енотов

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с показательного кормления енотов.


Ролик сотрудники зоопарка сняли вчера, на нём еноты достают еду, спрятанную разными способами, например, в мешке и в пне.


Серию показательных кормлений в зоопарке начали в конце июля — тогда самку чёрного ягуара заставили добывать мясо. 



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