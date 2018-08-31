НГУ решил потратить почти 10 миллионов на суперкомпьютер

Деньги на новый компьютер пойдут из средств проекта повышения международной конкурентоспособности «5–100»

Новосибирский государственный университете объявил о закупке суперкомпьютера стоимостью 9,9 миллиона.







«В первую очередь суперкомпьютер покупается для распознавания изображений, сигналов — все, что связано с обработкой большого количества однотипных данных», — рассказали в пресс-службе университета в ответ на запрос НГС.





Новый суперкомпьютер на базе восьми топовых карт NVIDIA предназначен для области искусственного интеллекта, которая связана с обработкой нейронных сетей, тренировкой нейронных сетей и со всеми приложениями, которые используют нейронные сети.





«Сейчас по вычислительной мощности — это самые серьезные видеокарты NVIDIA Tesla V100 в количестве 8 штук, то есть мощность компьютера увеличена в 8 раз. В этих видеокартах, которые были выпущены в конце 2017 года, находятся так называемые тензорные ядра, которые позволяют значительно поднять производительность вычислений с половинной точностью и это то, что нужно для тренировки нейронных сетей», — объяснили в пресс-службе.





Вуз планирует использовать технологию не только для обучения IT- специалистов, но и по запросу практически всех факультетов — так или иначе все сталкиваются с задачами распознавания. В прошлом году, приводят пример в пресс-службе, студенты механико-математическом факультете выполнили 22% работ по теме искусственного интеллекта.







Новый суперкомпьютер поставят в Высшем колледже информатики НГУ. Деньги на него пойдут из средств проекта повышения международной конкурентоспособности «5–100».





«Мы провели расчет и предполагаем, что при полной загруженности сервера 24/7 (мы организуем такой пул задач, чтобы они постоянно шли и сервер не простаивал), за год он себя окупает, несмотря на свою высокую стоимость, и является более выгодным вложением средств, чем использование облачных хранилищ», — подчеркнули в НГУ.





По информации сайта госзакупок, аукцион на поставку компьютера завершится 21 сентября. Начальная цена — 9,9 миллиона рублей.





Это уже второй суперкомпьютер, который покупает НГУ, — первый появился в 2015 году. «Компьютер, купленный в 2015 году, также занимается параллельными вычислениями: он предназначен для обработки больших данных и используется для обучения студентов в магистерских программах Big Data и "Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение"», — рассказали в пресс-службе.





В прошлом году в Академгородке появился ещё один суперкомьютер — он заработал в Центре коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН».