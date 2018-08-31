НГУ решил потратить почти 10 миллионов на суперкомпьютер

Деньги на новый компьютер пойдут из средств проекта повышения международной конкурентоспособности «5–100»
Деньги на новый компьютер пойдут из средств проекта повышения международной конкурентоспособности «5–100»

Новосибирский государственный университете объявил о закупке суперкомпьютера стоимостью 9,9 миллиона.


«В первую очередь суперкомпьютер покупается для распознавания изображений, сигналов — все, что связано с обработкой большого количества однотипных данных», — рассказали в пресс-службе университета в ответ на запрос НГС.


Новый суперкомпьютер на базе восьми топовых карт NVIDIA предназначен для области искусственного интеллекта, которая связана с обработкой нейронных сетей, тренировкой нейронных сетей и со всеми приложениями, которые используют нейронные сети. 


«Сейчас по вычислительной мощности — это самые серьезные видеокарты NVIDIA Tesla V100 в количестве 8 штук, то есть мощность компьютера увеличена в 8 раз. В этих видеокартах, которые были выпущены в конце 2017 года, находятся так называемые тензорные ядра, которые позволяют значительно поднять производительность вычислений с половинной точностью и это то, что нужно для тренировки нейронных сетей», — объяснили в пресс-службе.


Вуз планирует использовать технологию не только для обучения IT- специалистов, но и по запросу практически всех факультетов — так или иначе все сталкиваются с задачами распознавания. В прошлом году, приводят пример в пресс-службе, студенты механико-математическом факультете выполнили 22% работ по теме искусственного интеллекта.


Новый суперкомпьютер поставят в Высшем колледже информатики НГУ. Деньги на него пойдут из средств проекта повышения международной конкурентоспособности «5–100».


«Мы провели расчет и предполагаем, что при полной загруженности сервера 24/7 (мы организуем такой пул задач, чтобы они постоянно шли и сервер не простаивал), за год он себя окупает, несмотря на свою высокую стоимость, и является более выгодным вложением средств, чем использование облачных хранилищ», — подчеркнули в НГУ.


По информации сайта госзакупок, аукцион на поставку компьютера завершится 21 сентября. Начальная цена — 9,9 миллиона рублей.


Это уже второй суперкомпьютер, который покупает НГУ, — первый появился в 2015 году. «Компьютер, купленный в 2015 году, также занимается параллельными вычислениями: он предназначен для обработки больших данных и используется для обучения студентов в магистерских программах Big Data и "Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение"», — рассказали в пресс-службе.


В прошлом году в Академгородке появился ещё один суперкомьютер — он заработал в Центре коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН».

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