На Красном проспекте насмерть разбился байкер





Вечером 30 августа в Центральном районе Новосибирска мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum.







Авария произошла около 23.20 на перекрестке Красного проспекта и улицы Крылова.



По словам очевидцев, «Ипсум» поворачивал с Красного проспекта на улицу Крылова, в этот момент на высокой скорости в него влетел мотоциклист. От удара машина врезалась в стоящую рядом Audi. Байкер скончался на месте. О состоянии здоровья водителя «Тойоты» пока ничего неизвестно. Ему понадобилась помощь, чтобы покинуть салон машины, так как удар пришелся на водительскую сторону.











По словам очевидцев, мотоциклист проезжал на мигающий зеленый сигнал светофора, авария произошла моментально.







«Мы с мужем гуляли по Красному проспекту, а тут эти гонщики. Шум, гам! Было примерно семь мотоциклов. Они, судя по всему, гоняли от часовни до дворца бракосочетания и обратно. Причем ехали не меньше 100 км/ч", — сообщила очевидец корреспонденту НГС.







Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Из-за аварии перекрыто движение со стороны Центрального рынка и улицы Фрунзе.







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