Стало ещё красивее: с фасада консерватории исчезли строительные леса

Фасад здания освободили от строительных лесов, которые стояли здесь с осени прошлого года
Фасад здания освободили от строительных лесов, которые стояли здесь с осени прошлого года

В Новосибирске заканчивают ремонтировать здание государственной консерватории имени Глинки на улице Советской: с фасада убрали строительные леса.


По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня днём строительные леса оставались только с боковой части здания.


Ремонтировать здание консерватории начали осенью 2017 года. Это первый масштабный ремонт крыши и фасадов консерватории за всю историю её существования, рассказывал ранее ректор этого учебного заведения Константин Курленя.


В Министерстве культуры России поясняли, что всего на реставрацию фасадов этого здания планируется потратить 9,5 миллиона рублей, ещё в 9 миллионов рублей оценивалась реставрация кровли. Кроме того, в консерватории планировали отреставрировать лестницы, усилить перекрытия и отремонтировать водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию. Закончить работы подрядчик должен был к 31 августа 2018 года.


Руководитель консерватории подчёркивал, что после ремонта здание сохранит свой исторический облик. «Всё согласовано со службой охраны памятников — здесь не будет никаких скандалов. Предусмотрено проектом, что останется и цвет фасадов, и форма всех карнизов, и форма всех капителей на колоннах. Всё останется таким, каким оно было изначально. Мы не заинтересованы ни в каких модернизациях», — сообщал ректор.


Здание консерватории — памятник регионального значения, оно построено в 1923–1924 годах известным архитектором Андреем Крячковым и впоследствии было расширено, ему надстроили два этажа и сделали пристройки по краям.


На реставрацию фасадов планировалось потратить больше 9 миллионов рублей
На реставрацию фасадов планировалось потратить больше 9 миллионов рублей


Во внутреннем дворе консерватории ещё сохраняется атмосфера ремонта
Во внутреннем дворе консерватории ещё сохраняется атмосфера ремонта


С боковой части здания строительные леса пока не убрали
С боковой части здания строительные леса пока не убрали
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