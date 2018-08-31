Дорогая курочка: в школах Новосибирска подняли цены на обеды для учеников

С 1 сентября в школах Новосибирска подорожает горячее комплексное питание
С 1 сентября в школах Новосибирска подорожает горячее комплексное питание

В конце августа муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» разослало по школам Новосибирска письмо об изменении стоимости комплексов горячего питания для учеников. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Основные причины изменения стоимости [горячего питания]: рост цен на продукты, например, на филе куриное, тушку птицы и минтай — на 27–30%, на говядину — на 8–9%, на сахар — на 20–25%, масло подсолнечное, сливочное — на 10% и т. д., [а также] рост тарифов на коммунальные услуги от 3,5 до 8,8%», — пояснили в пресс-службе мэрии.


По данным мэрии, цены в МАУ «Комбинат питания» на завтраки поднялись с 47 до 50 рублей, на обеды — с 68 до 73 рублей.


В общеобразовательных средних школах, куда дозвонился корреспондент НГС, подтвердили получение письма о подорожании обедов. Однако цены вырастут не во всех школах. Например, директор школы № 212 на Горском жилмассиве Дмитрий Шульга заверил корреспондента НГС, что в этой школе цены останутся на прежнем уровне, поскольку питанием в ней занимается другой производитель. Уточнить стоимость завтраков и обедов в своей школе Дмитрий Шульга оперативно не смог.


Муниципальное предприятие «Комбинат питания» является одним из главных производителей горячего питания для городских школ. Он обслуживает порядка 80 учреждений: школ, детсадов, коррекционных школ и других.


В мае 2018 года поднялись цены на 20–40 рублей на питание и в детсадах. Стоимость питания в день на ребёнка до 3 лет составила 100 рублей и 120 рублей на ребёнка старше 3 лет. Тогда городские власти объяснили подорожание решением покупать больше качественных продуктов

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