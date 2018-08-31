Дорогая курочка: в школах Новосибирска подняли цены на обеды для учеников
В конце августа муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» разослало по школам Новосибирска письмо об изменении стоимости комплексов горячего питания для учеников. Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Основные причины изменения стоимости [горячего питания]: рост цен на продукты, например, на филе куриное, тушку птицы и минтай — на 27–30%, на говядину — на 8–9%, на сахар — на 20–25%, масло подсолнечное, сливочное — на 10% и т. д., [а также] рост тарифов на коммунальные услуги от 3,5 до 8,8%», — пояснили в пресс-службе мэрии.
По данным мэрии, цены в МАУ «Комбинат питания» на завтраки поднялись с 47 до 50 рублей, на обеды — с 68 до 73 рублей.
В общеобразовательных средних школах, куда дозвонился корреспондент НГС, подтвердили получение письма о подорожании обедов. Однако цены вырастут не во всех школах. Например, директор школы
Муниципальное предприятие «Комбинат питания» является одним из главных производителей горячего питания для городских школ. Он обслуживает порядка 80 учреждений: школ, детсадов, коррекционных школ и других.
В мае 2018 года поднялись цены на 20–40 рублей на питание и в детсадах. Стоимость питания в день на ребёнка до 3 лет составила 100 рублей и 120 рублей на ребёнка старше 3 лет. Тогда городские власти объяснили подорожание решением покупать больше качественных продуктов.
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Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова