Чемпион по боксу и почётный пристав: 10 фактов об Иосифе Кобзоне





Известный советский и российский артист ушёл из жизни сегодня после продолжительной болезни. Иосиф Кобзон отличался невероятным трудолюбием: он постоянно гастролировал, посетил более 100 стран, давал многочасовые концерты. Был депутатом Государственной Думы, участвовал в переговорах с террористами, отстаивал свои политические интересы. Факты о насыщенной гастрольной и интересной личной жизни певца в одной подборке.





Кобзон — чемпион Украины по боксу





Несколько лет назад в интервью 29.ru певец признался, что бокс был его мальчишеским увлечением: «Надо же было куда-то тратить свою уличную энергию! Это счастье, что тратили на здоровье. Мы же были лишены всех тех благ, которые в изобилии имеют сегодня молодые люди. Телевизор там, дискотеки, компьютеры. Зато были школа, самодеятельность, улица и, конечно, спорт».





Пел перед Сталиным и на даче у Брежнева





Редкий артист может похвастать таким списком первых лиц государств, перед которыми у него была возможность выступить. Встреча с Иосифом Сталиным у тёзки произошла в 1946 году, когда еще школьником Кобзон выступал в финале олимпиады по художественной самодеятельности, который проходил в Москве.





В следующие годы артист пел на даче у Брежнева, перед Хрущевым, Медведевым и Путиным, а вот перед Горбачевым, Черненко и Андроповым — нет.





Пел в Чернобыле через 1,5 месяца после взрыва на ЧАЭС





Кобзон в числе первых приехал в зону отчуждения, чтобы поддержать ликвидаторов. В дом культуры, где был концерт, рабочие подтягивались после смен. Замечая это, Иосиф Давыдович не уходил со сцены. Концерт в общей сложности продлился четыре часа. Пресса не раз связывала онкологию артиста с тем самым «чернобыльским автографом».





Первое звание Кобзона — заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР





С южными республиками артист был связан ещё с далёких советских времен, в шестидесятые годы пел «Песню о Грозном». Впоследствии Иосиф Кобзон не раз возвращался в регионы и давал там концерты, на которые приходили даже террористы.





Не стал стрелять из пистолета Басаева





В девяностые артист выступал в Грозном, и внезапно в зале появился Шамиль Басаев. Террорист вышел к певцу и подарил свой пистолет. По кавказским традициям из дареного оружия положено стрелять в воздух, но на это Кобзон лишь ответил: «Ни из какого оружия стрелять не буду и не хочу, чтобы вы когда-нибудь стреляли».





Стал первым переговорщиком с террористами «Норд-Оста»





В 2002 году во время захвата Театрального центра на Дубровке Иосиф Кобзон стал первым, кто вышел к террористам. В интервью «Комсомольской правде» певец рассказывал, что узнал о происшествии той же ночью, незамедлительно собрался и примчался на место. Тогда ему удалось вывести из театра пятерых заложников, среди которых было трое детей.





Был женат на Людмиле Гурченко





Артистка была второй женой певца, но всего три года. Кобзон позже признавался, что семейная жизнь была тяжелой: оба были на сцене. Первой супругой его стала Вероника Круглова (с 1965 по 1967 годы), с третьей женой Нинель Дризиной Иосиф Кобзон был в браке с 1971 года.





Дал за день 12 концертов





И это был своеобразный рекорд — больше так никто и не сделал. В советские годы Иосиф Давыдович был самым богатым артистом СССР, в том числе из-за того, что часто выступал.





Отрёкся от звания народного артиста Украины





Проблемы с родиной у Кобзона начались после того, как Крым вошёл в состав России. Певец публично поддержал присоединение республики, и тогда СБУ внесла его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.





Попал в Книгу рекордов России как самый титулованный артист





Кроме высших титулов, у певца звание почётного жителя 29 городов. Среди них Москва, Саратов, Краснодар, Анапа, Братск, Донецк и другие. Правда в ряде украинских городов после политических событий 2014 года Кобзон перестал быть почётным горожанином. Певец был также обладателем наград «Народный артист» в советских республиках и автономных округах. В 2011 году стал почётным работником Федеральной службы судебных приставов, обладал знаком «Шахтёрская слава».