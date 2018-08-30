В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей

На место происшествия приехали пожарные
На место происшествия приехали пожарные

В Новосибирской областной больнице на улице Немировича-Данченко случился пожар: из здания выводят людей.


Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.


По их данным, дым идёт из окон больницы с 1-го по 5-й этажи. Происходит полная эвакуация. На месте работают около двух десятков пожарных расчётов.


Корреспондент НГС выясняет подробности. Дозвониться до пресс-службы больницы пока не удаётся. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.


20:15 

Как рассказала одна из пациенток урологического отделения, около получаса назад в больнице по громкой связи прозвучало объявление об эвакуации — после этого все начали выходить на улицу. 


По наблюдениям женщины, всего эвакуировано несколько отделений. Точное число выведенных из здания людей она назвать затруднилась. 


В соцсетях сообщают, что, по предварительной информации, вызов о задымлении поступил из седьмого корпуса, в котором работает ожоговое отделение.


20:25

Как сообщает прибывший на место корреспондент НГС, открытого горения уже нет, но пожарные ещё продолжают работать. Возле здания стоят около двухсот человек. На место приехали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и полпред президента России в СФО Сергей Меняйло. 


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


20:35

По наблюдениям корреспондентов НГС, к зданию больницы приехали полиция и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пострадавших нет. Всего из седьмого корпуса эвакуировали около двухсот человек, сейчас они уже начинают возвращаться в здание. Причину пожара в МЧС пока не озвучивают.


Пациентов эвакуировали из седьмого корпуса, в котором работают гинекологическое, урологическое, офтальмологическое и ожоговое отделения
Пациентов эвакуировали из седьмого корпуса, в котором работают гинекологическое, урологическое, офтальмологическое и ожоговое отделения


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


20:48

Наши корреспонденты начали прямую трансляцию с места пожара в соцсети «ВКонтакте».



В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


20:50

Эвакуированные пациенты рассказали, что отрытого огня в корпусе они не видели — только дым. Когда по громкой связи прозвучало объявление о пожарной тревоге, некоторые из них подумали, что это учебная эвакуация. Пациентам помог выйти медперсонал.


«За пять минут все вышли. Эвакуировались быстро. Всех проверили по спискам — наши все на месте. Молодцы, сработали хорошо, аккуратно, быстро, и никакой паники не было. Все оделись, потом нам всем вынесли одеяла, бабушкам стулья вынесли», — сообщили пациентки.


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)



В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


Эвакуированные пациенты кутались в одеяла
Эвакуированные пациенты кутались в одеяла


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


В областной больнице пожар: из здания эвакуируют людей (обновляется)


21:17

Как передаёт корреспондент НГС, все пациенты уже вернулись в здание. Половина пожарных к этому времени уже уехала, но несколько машин ещё остаются возле больницы. Также на месте продолжают работать полицейские.

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