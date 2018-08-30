Новосибирский хирург устроил себе отпуск — поехал на Алтай бесплатно лечить детей

Михаил Колыбелкин почти каждый отпуск проводит в командировках — лечит детей с расщелинами губы, нёба и другими лицевыми деформациями
Михаил Колыбелкин почти каждый отпуск проводит в командировках — лечит детей с расщелинами губы, нёба и другими лицевыми деформациями

Врач новосибирской детской больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин провёл очередной отпуск в командировке — он осмотрел детей из алтайских сёл, и они приехали к нему на сложные операции.


Михаил Колыбелкин — челюстно-лицевой хирург городской детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, в этом году он стал лучшим врачом Новосибирской области. Хирург почти каждый год выезжает в другие города России и мира (например, он был в Марокко, Кении, Иордании), чтобы бесплатно осматривать и лечить детей, которым нужны сложные операции на лице.


Этим летом Колыбелкин побывал в Горно-Алтайске, куда съехались дети из отдалённых сёл Республики Алтай. Об этой командировке хирург рассказал корреспонденту НГС.


«Я приезжаю, детей осматриваю и отбираю для акции ("Операция Улыбка" — М.М.). Мы можем по разным показаниям кого-то брать, а кого-то не брать [на операции]. 


Тем, кто на операцию не попадает, я тем не менее даю рекомендации — сейчас, например, заняться ортодонтическим лечением, или говорю, какая операция может быть в ближайшее время. 


Остальные приезжают [ко мне в больницу]», — объяснил Михаил Колыбелкин.


По его словам, сначала к нему на приём записалась сотня пациентов, но в итоге до консультаций доехали около 20 детей, из них половине действительно потребовалась операция. Вместе с ним пациентов оперировали врачи из Минска и Иркутска, которые тоже работали бесплатно.


Коллега по челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Гричанюк из Минска тоже работал бесплатно вместе с Михаилом Колыбелкиным
Коллега по челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Гричанюк из Минска тоже работал бесплатно вместе с Михаилом Колыбелкиным


«Раньше каждый отпуск тратил [на такие командировки], а сейчас — через раз. Бывает, что отпуск не попадает на эту акцию, и я тогда без содержания еду — пишу заявление на работе», — отметил врач, добавив, что в таких командировках ему оплачивают проезд и питание, но не само лечение детей.


Михаил Колыбелкин работает в детской больнице скорой помощи с 1987 года, в 1992 году он стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии. Вместе с Михаилом Колыбелкиным в больнице работает его сын Константин — он тоже челюстно-лицевой хирург и ездит в другие страны мира, чтобы бесплатно лечить детей.


На этой неделе ещё один новосибирский хирург — Кирилл Орлов — во время отпуска прооперировал жительницу Волгограда Светлану Сидорову. О лечении для неё просил 12-летний сын Иван — мальчик расклеил в городе объявление «Помогите вылечить маму».

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