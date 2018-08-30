Семилетняя девочка попала под машину на Юго-Западном жилмассиве
Сегодня вечером, 30 августа, машина сбила ребёнка во дворе дома в Ленинском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу.
ДТП произошло на Юго-Западном жилмассиве — возле дома
«Девочка семи лет с ушибами доставлена в больницу», — рассказал инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Он уточнил, что происшествие случилось во дворе дома. Машина какой марки сбила ребёнка, в ГИБДД и пресс-службе полиции сказать пока затруднились. По информации из соцсетей, это был микроавтобус.
Недавно НГС рассказывал о другой аварии с ребёнком — Toyota Corolla сбила 10-летнего велосипедиста в микрорайоне «Аэропорт», мальчик попал в больницу с травмой позвоночника.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой