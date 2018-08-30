Столб чёрного дыма поднялся над Горским жилмассивом
Вечером 30 августа над левобережной частью Новосибирска поднялся столб чёрного дыма.
Как сообщил НГС очевидец пожара Михаил Докукин, он увидел огонь, когда проезжал мимо. «Пожар большой: стоят два пожарных расчёта, машина МЧС и реанимация. Во время пожара были слышны какие-то хлопки», — рассказал очевидец.
В отделе информационного обеспечения областного управления МЧС рассказали, что пожар случился в доме по адресу Горская, 17 недалеко от микрорайона Горский. На месте работают два пожарных расчёта и автомобиль скорой помощи.
«Время обнаружения воспламенения — 17:35, расчёты прибыли на место в 17:43. Подали первый ствол. Хозяева соседних домов эвакуировались самостоятельно. С их слов, этот дом — нежилой», — сообщили в отделе информационного обеспечения.
Причина возгорания устанавливается.
В начале мая 2018 года в Горском микрорайоне загорелся частный дом, расположенный рядом со строящейся многоэтажкой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Дмитрий Здорников, Илья Калинин
Фото читателя НГС (1), Михаила Докукина (2)