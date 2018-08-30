Столб чёрного дыма поднялся над Горским жилмассивом

Вид на пожар с верхних этажей «Сан Сити»

Вечером 30 августа над левобережной частью Новосибирска поднялся столб чёрного дыма.





Как сообщил НГС очевидец пожара Михаил Докукин, он увидел огонь, когда проезжал мимо. «Пожар большой: стоят два пожарных расчёта, машина МЧС и реанимация. Во время пожара были слышны какие-то хлопки», — рассказал очевидец.





В отделе информационного обеспечения областного управления МЧС рассказали, что пожар случился в доме по адресу Горская, 17 недалеко от микрорайона Горский. На месте работают два пожарных расчёта и автомобиль скорой помощи.





«Время обнаружения воспламенения — 17:35, расчёты прибыли на место в 17:43. Подали первый ствол. Хозяева соседних домов эвакуировались самостоятельно. С их слов, этот дом — нежилой», — сообщили в отделе информационного обеспечения.





Во время пожара были слышны какие-то хлопки





Причина возгорания устанавливается.





В начале мая 2018 года в Горском микрорайоне загорелся частный дом, расположенный рядом со строящейся многоэтажкой.