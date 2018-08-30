Хоккей: «Сибирь» отказалась от бывшего нападающего питерского СКА

В течение двух суток Андрея Сигарёва имеет право забрать любой клуб Континентальной хоккейной лиги
В течение двух суток Андрея Сигарёва имеет право забрать любой клуб Континентальной хоккейной лиги

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» отказался от 25-летнего нападающего Андрея Сигарёва.


Сообщение о том, что Андрей Сигарёв попал в список отказов, появилось в официальном сообществе хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».


«В течение 48 часов его может забрать любой клуб КХЛ. Если этого не произойдёт, то по решению руководства ХК "Сибирь" он может быть направлен в фарм-клуб Высшей хоккейной лиги», — пояснили в хоккейном клубе.


Нападающий Андрей Сигарёв дебютировал в КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе команды СКА из Санкт-Петербурга. За «Сибирь» он начал играть в сезоне 2017/2018 года. В минувшем регулярном чемпионате он провёл за новосибирский клуб 48 матчей, в которых набрал 24 очка, забив 9 голов и сделав 15 результативных передач. В июле пресс-служба «Сибири» сообщала о том, что хоккейный клуб решил продлить контракт с Сигарёвым ещё на год.


Ранее НГС опубликовал календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — в сентябре–феврале новосибирская команда проведёт 62 матча. В начале лета клуб показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщается на официальной странице «Сибири» в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».

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