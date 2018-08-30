На аллеях у Центрального рынка пожелтели молодые деревья за 200 тысяч

Новосибирцев обеспокоили своим видом пожелтевшие пихты с красными ленточками на макушках, высаженные этим летом возле Центрального рынка

На улице Крылова около Центрального рынка Новосибирска летом высадили туи и пихты — спустя месяц молодые деревья начали желтеть и могут погибнуть.







«Ёлки практически прям на дороге по улице Крылова, ветки у них на парковку выходят. По нормам, я специально подняла, когда у нас с ними (с представителями рынка. — И.К.) дискуссия завязалась, 2 метра должно быть расстояние от парковки до зелёного насаждения. <…> Там подъезжают люди на машинах, чтобы закупиться, они постоянно несут какие-то ящики, авоськи», — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Елена Бертолло. Она работает неподалёку от рынка и постоянно ходит мимо этой аллеи. По её словам, на Крылова у рынка высажено несколько десятков деревьев.







По словам Бертолло, после того как она описала ситуацию в соцсетях, с ней связались представители Центрального рынка и заверили, что следят за высаженными пихтами и туями.







Корреспондент НГС выяснил у администрации Центрального рынка, что метровые деревья вдоль улиц Крылова и Каменская высаживались с конца мая по июль. Всего на двух улицах посадили порядка 70 пихт и туй примерно по 3000 рублей за дерево. То есть стоимость аллеи составила порядка 200 тысяч без учёта работ по благоустройству.







Учёный-агроном Лидия Черепанова, контролировавшая создание аллеи, рассказала, что при посадке деревьев были приняты все меры, чтобы деревья не засохли и не пострадали от возможных механических повреждений во время парковки машин.







Руководивший высадкой агроном заверила, что от механических повреждений деревья защищены ограждением, а красные ленточки с макушек просто забыли снять





«Там сделаны специальные железобетонные ограждения для предотвращения механических повреждений ствола. Но люди могут их и не заметить из-за веток. <…> При посадке мы сначала снимали плитку и песок, выкапывали лунки и продалбливали два слоя старого асфальта. <…> Там лунки большие были выкопаны, корни пойдут и вглубь, и вширь. Всё посажено согласно науке. Посажено со специальным гормоном роста, сверху они (деревья. — И.К.) обработаны антистрессовым препаратом. Но стресс — то, что они желтеют, у хвойных растений после посадки всё равно возникает, он длится вегетационный период. То есть на следующий год мы увидим результат», — заверила корреспондента НГС Лидия Черепанова.







По словам специалиста, единственное, что не было соблюдено при создании аллеи, — расстояние от деревьев до парковки. Но это был единственный вариант при высадке деревьев в этом месте, считает Лидия Черепанова.





Большая аллея из вязов появилась и на Красном проспекте на месте спиленных старых берёз — в этом году в этом же месте хотели посадить крупные деревья.